Hasta ahora, el escenario del Teatre Xesc Forteza de Palma era el escogido para acoger la gala de los Premis Enderrock de la Música Balear. Sin embargo, en la que será su quinta edición, el certamen ha crecido y, con el apoyo del Consell insular, se trasladará a otra casa más grande: el Teatre Principal de Palma. La entrega de galardones, que se celebrará el 2 de noviembre a las 21.00 horas, coincide también en el calendario de otra cita cultural, la Fira B! Mercat Professional de Música i Arts Escèniques. Una concurrencia que constituye «un marco muy adecuado», en palabras de Lluís Gendrau, director editorial del Grup Enderrock.

En esta nueva entrega, los tres premios especiales de Honor recaen en la mítica banda Ja t'ho diré, en el pianista Agustí Fernández y en Carme Castells, directora de la Fundació Mallorca Literària -entidad que depende del área de Cultura del Consell-. Según ha destacado Gendrau, Ja t'ho diré es una banda con 30 años de historia y, a pesar de que hace ya una década que no se suben juntos a un escenario, «volveremos a reunir a sus cinco integrantes, Cris Juanico, Sebastià 'Titi' Saurina, Jesús Moll 'Fly', Carlos »Charli« Pons y Sente Fontestad, pues sus canciones todavía siguen bien presentes».

En cuanto a Agustí Fernández, Gendrau apuntó que «es uno de los artistas isleños de mayor proyección, con más de 150 discos publicados con su nombre». «Cada año lanza unos cinco discos, es un artista absolutamente prolífico y cumple ya 50 años de trayectoria».

Finalmente, en este apartado, juntamente con la Obra Cultural Balear (OCB), los Enderrock distinguen a Carme Castells por ser «una persona que ha sumado ciclos de literatura y música, aunando los dos mundos desde su labor como periodista y filóloga».

Crítica

En la rueda de prensa celebrada este miércoles, Gendrau anunció la lista de los 25 mejores discos de baleares según la crítica, votados por una treintena de periodistas musicales, tanto de las Islas como de los Països Catalans. El esperado regreso de Antònia Font con Un minut estroboscòpica (Primavera Labels, 2022) es el gran ganador con el premio a mejor disco del año y también a mejor disco de pop rock.

Antònia Font, en la imagen promocional de 'Un minut estroboscòpica'

Le sigue la mallorquina Maria Jaume, ganadora del Sona9 2019, se corona como mejor disco de canción con su segundo trabajo, Voltes i voltes (Bankrobber, 2022); Reïna, grupo ganador del Sona9 del año pasado, con su primer larga duración titulado Arts marcials (U98 Music, 2021) se ha hecho con el premio a mejor disco revelación; el pianista menorquín Marco Mezquida con un disco dedicado a su hijo, Letter to Milos (autoeditado, 2022) se ha alzado como el mejor disco de jazz y el dúo formado por Miquel Brunet y Biel Majoral con La llei d'Ohm (Ona Edicions, 2022) con el de mejor disco de folk, aunque Gendrau puntualiza que podría ampliarse el género a «contemporánea y música clásica», pues contiene desde la ximbomba hasta sonoridades más electrónicas.

Los otros veinte premiados por la crítica son: Salvatge Cor (Cruïlla, Magic in the Air), Miquel Serra (Una casa és pànic, Foehn Records), Joana Gomila & Laia Vallès (Així deçà, Suralita Recol·leccions), Maria Hein (Continent i contingut), Jansky (Insecta Dance Music), Alanaire (Albor), Anegats (Retorn vol. II), Xanguito (Eufòria), Cabot (Ofici), Oliva Trencada (Cel d'horabaixa), Joan Bibiloni (Collage), Big Babo (Big Babo), Nita (Santa Paciència), Roger Pistola (Jutipiris), Zulu Zulu (Jaguar paradisco), Plan-ET (Kepler-454), Poomse (Extinció, etc.), Aina Tramullas (Per poder-te cantar), Marcel Pich (Canta Guillem d'Efak) y Samantha Hudson (Liquidación total).

La artista Maria Hein.

Votación popular

Después de terminar la primera ronda, los finalistas son los siguientes. En la categoría de mejor disco pop rock están los discos de: Antònia Font, Cabot y Xanguito. Optan al galardón a mejor trabajo de músicas urbanas los trabajos de Bocaxancla + S'únic capità (Dos Sipiots), Jansky y el de Plan-ET. Los artistas nominados a mejor disco de canción de autor son Maria Hein, Maria Jaume y Cris Juanico (M'enroca). Por su parte, Abeniara (12 llunes), Joana Gomila & Laia Vallès y Roada (Saó) podrían ganar el de mejor disco de folk. En la categoría de mejor disco de jazz figuran Rubén Andreu (So Lucky...), Big Babo y Gori Matas + Omar Lanutti (El tercer espai). Optan a mejor disco de clásica Miquel Brunet (L'homme des Baléares), Magí Garcías + Diego Hervalejo (Frederic Mompou: Refractio Vol.1) y Jaume Oliver (Un obús al cor).

Go Cactus (We Have Wasted the Change, but We Are Fine, BMG), MDMAR (Better Life, Produccions Blau) y Caterina Ross (Nunca se pierde, Produccions Blau) son los preferidos para llevarse el mejor disco en lengua no catalana. Antònia Font (con el tema que da nombre a su nuevo disco, Un minut estroboscòpica), Cabot (S'arquitecte) y Pèl de Gall + DDA (Terra i sal) son los nominados a mejor canción.

De nuevo, Antònia Font y Cabot optan al mejor directo junto a O-Erra. Alanaire, Suc i Sopes y Aina Tramullas se perfilan como mejor artista revelación y, para terminar, Antònia Font, Maria Hein y Xanguito son los favoritos para el premio a mejor artista.

La segunda ronda de votación popular se abre este miércoles 28 de septiembre y concluirá el 9 de octubre. El resultado final se anunciará en la gala del 2 de noviembre en el Teatre Principal de Palma, un evento que volverán a presentar Pep Suasi y Enka Alonso. Así pues, los más nominados son: Antònia Font, Maria Hein, Cabot y Xanguito.

Revolución

Lluís Gendrau, de Enderrock, destaca la «auténtica revolución musical balear», con un «increíble» nacimiento y consolidación de grandes grupos de música en las Islas. «En estos cinco años de Enderrock hemos visto como la producción musical balear se ha duplicado», ha insistido. En este sentido, Gendrau subrayó la «calidad» de esta producción, así como «la importante presencia de mujeres» y del reparto de talento entre las cuatro islas del archipiélago.