«Están matando las emociones, por eso hay que buscar estancias personales. No hay nada que explicar, pero mucho que sentir», afirma con contundencia Rafa Forteza(Palma, 1955). De hecho, así ha titulado su nueva exposición, Estancias, que inauguró ayer en la galería Carles Taché de Barcelona. En la muestra, que incluye tanto obras sobre tela como algunas esculturas, también participa su hermano, el dermatólogo Francisco Javier Forteza. La exhibición podrá verse hasta principios de noviembre.

El creador asegura que lleva tiempo reivindicando «el estar frente a un cuadro, pero eso no quiere decir enfrentado, sino que tiene que ver con el estar delante de una obra de arte y darse cuenta de que tienes ante ti una expresión de otro artista». En este sentido, Forteza critica toda esa «pedagogía» que envuelve una exposición.

Así, en este sentido, Forteza insiste en que «de lo único que se tiene que preocupar la gente es de saber dónde está la muestra que quiere ver y cómo llegar hasta ella». «Ocurre lo mismo si hablamos de teatro o cine. Hoy en día todo el mundo va a una exhibición habiendo aprendido sobre ella. Pero eso nunca tiene que ser así, en todo caso al revés: después de contemplar una exposición, si al espectador le interesa, ya preguntará o profundizará sobre los aspectos que le llamen la atención.Incluso sucede en la literatura. Los prólogos son innecesarios o, en todo caso, tendrían que estar al final», reitera. «No quiero que me eduques o que me guíes en una exposición, lo que hay que fomentar es que el espectador o el lector se deje llevar por su propia vivencia. Entender no es lo más importante», razona.

Estancias es la primera exposición que protagoniza Forteza en este espacio de la calle México. Ahora bien, como detallan desde Carles Taché, hace más de dos décadas, el artista mallorquín ya realizó una muestra en el espacio que la galería poseía en la calle Juan Sebastián Bach de laCiudad Condal. Para esta nueva colección, formada por obras realizadas este mismo año 2022, Forteza ha realizado pinturas de gran y medio formato acompañadas de tres esculturas donde mezcla diferentes materiales. Asimismo, en este proyecto también ha querido rendir homenaje y colaborar con su hermano Francisco Javier, que con Rostros suma numerosos dibujos en un interesante diálogo.