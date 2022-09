«Tengo los pies en el suelo, sabiendo dónde estoy». Lo dice Juanjo Monserrat, el músico mallorquín que sin olvidar esa humildad, sí deja espacio de vez en cuando para el dejarse llevar. Y no es para menos, puesto que Juanjo ha sido nominado a cuatro Latin Grammy, de los cuales dos son muy, muy personales. Junto al colombiano Sebastián Yatra, Juanjo optará a Canción del Año y Mejor Canción Pop por Tacones rojos, tema que firma como productor y compositor. Por otro lado, también aspira a Álbum del Año y Álbum Vocal Pop del Año por Dharma.

La vida musical no deja de sonreírle y si hace cosa de un mes se supo que Juanjo competiría en los Latin Billboard por sus trabajos con Yatra y con Becky G, ahora se han dado a conocer las nominaciones de los Latin Grammy, en las cuales también estará el intérprete isleño. Él mismo describe la noticia como relativamente «esperada» tras ver lo bien que ha funcionado el disco, pero «para nada nos imaginábamos cuatro candidaturas». De hecho, se ha enterado «en pleno estudio y sin saber que se anunciaban hoy y cuando me lo han dicho me he quedado en blanco. Estoy en un sueño».

Juanjo junto a Sebastián Yatra.

Detalla Juanjo que ha intercambiado mensajes con el resto del equipo del disco, incluido el propio Yatra, y que ya está preparando el viaje para acudir a la gala, que será el 17 de noviembre en Las Vegas. «No me perdonaría nunca ganar un Grammy y no estar allí para recogerlo». Y es que esa opción, la de subir al escenario, es muy real ya que aunque las nominaciones a Mejor Álbum se comparten con mucha gente, las dos que son por la canción Tacones rojos solo es entre «cinco y si cae algo, vamos, me tendrían que parar para que no subiera al escenario», comenta riendo Juanjo.

De hecho, el buen humor está tan presente que Juanjo también confiesa que ha llegado a un acuerdo con su peluquero: «Hemos quedado que si ganamos me tiñen el pelo del color que quiera, así que me veis en unos meses de rosa ya sabés por qué es», avanza. Finalmente, el mallorquín, que competirá con nombres como BadBunny, Rosalía o Christina Aguilera, por nombrar solo unos cuantos, también confiesa no saber qué le deparará la música a partir de ahora, pero siempre «con los pies en el suelo».