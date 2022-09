Después de una edición que recordó a la normalidad ­­–pese a todavía estar en plena pandemia del coronavirus–, la Nit de l’Art regresa este sábado por todo lo alto, sin rastro de mascarillas ni distancias de seguridad. La única amenaza para esta fiesta del arte contemporáneo en Ciutat es el tiempo meteorológico: las lluvias y tormentas. Si bien la predicción, según la Aemet, son cielos nubosos por la mañana, por la tarde se esperan cielos despejados y temperaturas más frescas, algo que se agradece después de los últimos días bochornosos.

En su 26 edición, trece galerías –once de Palma y dos en la Part Forana, en Pollença y Andratx– y siete espacios institucionales forman parte del programa que crece año tras año en calendario –ahora ya son cinco días, desde el pasado martes hasta hoy, y también con nuevos proyectos expositivos. Así, a las ya tradicionales del circuito oficial se añaden La Bibi Gallery y la galería Fermay, además del MuseuFundación Juan March. Lo que no cambia es el horario, marca de la casa: de las 18.00 a las 23.00 horas.

La obra de Carla Arocha y Stéphane Schraenen se verá en la Fermay.

Obra de Martin Kozlowski .

El artista Daniel García Andújar, que expone en Es Baluard.

Mito

En este recorrido destacan las propuestas de mujeres artistas como Marina Abramovic, Sandra Vásquez de la Horra, Valerie Krause, Eva Lootz, Cristina de Miguel, Mercedes Laguens o la mallorquina Amparo Sard, que acogerán las galerías Horrach Moyà, Kewenig, Maior de Pollença, L21, CCA Andratx, Aba Art Lab y Baró. Asimismo, también podrán verse los trabajos de varios creadores de las Islas, como Francesc Rosselló, Susy Gómez, Gori Mora, Olmo Sard y Guillermo Rubí. Como es costumbre en la Nit de l’Art, la participación queda repartida entre los artistas jóvenes y emergentes con los que ya cuentan con una sólida trayectoria a sus espaldas.

Lluís Garau ofrecerá una ‘performance’ en el Casal Solleric.

Víctor Magán es la apuesta de la galería Pep Llabrés Contemporani.

1 Aba ArtLab: Mercedes Laguens ‘Luz de la luz’. Plaça Porta de Santa Catalina, 21

2 Baró: Amparo Sard ‘Origen’. Can Sanç, 13

3 CCA Andratx: Alena Egan, Fergus Feehily, Martin Healy y Caoimhe Kilfeather ‘Yūgen’. S’estanyera, 2 (Andratx)

4 Fran Reus: Adam Beris ‘Mirror’. Abel Jaramillo ‘El fuego le canta al sol’. Rafal Zajko ‘Amber Waves (TheBlaze). PasseigMallorca, 4

5 Horrach Moyà: Marina Abramovic ‘Life Death Inbetween’. Drassana, 15. Lawrence Weiner, Susy Gómez, Muntean / Rosenblum, Nan Goldin, Carles Congost, Candela Capitán i Francesc Rosselló ‘Mezzanine 6’. Catalunya, 4

6 Kewenig: Sandra Vásquez de la Horra ‘El ojo interior’. Sant Feliu, s/n

7 L21: Sam Durant (Room 1), Valerie Krause ‘Temporary Texture’, Cristina de Miguel ‘Gente cayendo del cielo’, Marc Badia ‘Jamás oirás a una estrella decir «ahí va un hombre fugaz’, Guillermo Rubí ‘Prayer to God’. Germans García Peñaranda, 1A

8 Maior: Eva Lootz ‘Diario de lenguas’. Plaça Major, 4, Pollença

9 Pep Llabrés: David Magán ‘Square’. Sant Jaume, 17

10 Pelaires: Lydia Blakeley, Charlie Billingham, Minyoung Choi, Oli Epp, George Rouy, Natalia González Martín, Emma Fineman, Benjamin Spiers, Lewis Brander y Gori Mora ‘Pounding The Pavement’. uCan Verí, 3

11 Xavier Fiol: Santiago Villanueva ‘Set’. Sant Jaume, 23a

12 Sant Francesc Hotel: Olmo Sard ‘Jardín de silencios’. Plaça Sant Francesc, 5

13 La Bibi: Tommi Grönlund y Petteri Nisunen ‘Grönlund-Nisunen’. Sant Jaume, 15

14 Fermay: Carla Arocha + Stéphane Schraenen ‘Floop’. Pare Bartomeu Pou, 42

15 CaixaForum Palma: ‘Apollo 11. L’arribada del home a la lluna’ Microconcierto (dos pases, 20.00 y 21.00 horas) Dúo Pérez-Colomar. Plaça Weyler, 3

16 Casal Solleric: LluísGarau ‘La Carn’ (20.00 horas) Javier Peñafiel ‘Què condiciona les teves ficcions?’. Passeig del Born, 27

17 Centre Cultural La Misericòrdia: Tomeu Coll ‘Aïllats.Les terres soviètiques del cercle polar’. Plaça de l’Hospital,

18 Es Baluard Museu: Daniel GarcíaAndújar ‘Patent de cors’. Plaça de la Porta deSantaCatalina, número 10

19 Fundació Miró Mallorca: Miró ‘Miró más allá del lienzo’. Carrer de Saridakis, 29

20 Galería Marimón: RicardChiang ‘Terrores ancestrales’. Can Serinyà, 5A

21 Galería d’Art Gabriel Vanrell: Toni Jordi ‘La geometrí en movimiento’. Calle Tous i Maroto, 1