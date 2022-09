Fue una figura brillante y decisiva en la posguerra, pero también es una de las que se conocen peor. Lo afirma el reconocido escritor y crítico literario Jordi Amat sobre Gabriel Ferrater, a quien dedica su nuevo libro, Vèncer la por (Edicions 62). Amat lo presentó este viernes, acompañado por Miquel Àngel Llauger, en el patio deLaMisericòrdia dePalma, dentro de la Setmana del Llibre en Català y como parte de la conmemoración del centenario del nacimiento de Ferrater y de los 50 años de su muerte.

En la nota que cierra este volumen, Amat explica que el encargo de escribir esta biografía le llegó en 2018 y que lo recibió como un «exceso de confianza y de responsabilidad». «El poeta y crítico Ferrater es una figura central de la cultura catalana contemporánea y, a la vez, sobre todo después de su suicidio, la vida del hombre quedó devorada por la leyenda del personaje», justifica. Por esta razón, continúa, «explicar su centralidad y rescatar la persona atrapada por el mito no era nada fácil. Intentarlo era un reto biográfico y una responsabilidad con mi cultura», añade.

Mito

En relación a esta construcción del mito que todavía hoy envuelve a Ferrater, el autor asegura que «los amigos sabían que era el hombre más brillante que habían conocido hablando de literatura, pero esta sabiduría no se podía contrastar porque prácticamente no publicó. Este es uno de los orígenes del mito». En esta misma línea, Amat añade que también influye esa «dimensión romántica del personaje: el amor, la bebida, el suicidio». De esta manera, esa «suma de factores, un anecdotario infinito, activaron este mito fascinante». Sin embargo, insiste en que «los mitos son construcciones que con demasiada frecuencia ocultan realidades», algo que sucedió con Ferrater.

Esta voluntad de desmitificar a Ferrater ya aparece implícita en el título que ha escogido Amat para su biografía:Vèncer la por. «Hace veinte años publiqué mi primer libro: la biografía del poeta Luis Cernuda. La titulé Fuerza de soledad. Me pareció que ese verso concentraba la verdad más honda del poeta. Vèncer la por también me lo parece. Todos tenemos miedos. Y la poesía de Ferrater reflexiona diversas veces sobre el miedo. El miedo atraviesa su vida: el de no alcanzar lo que se espera de él, a no tener dinero, al fracaso profesional y sentimental. Y detrás de estos temores está un fantasma: el suicidio del padre. Joan Ferraté, su hermano, lo escribió en un dietario: suicidarse podía ser también un mecanismo para vencer el miedo», detalla.

Deformación

Para evitar la «deformación del personaje» y distanciarse de las leyendas sobre Ferrater, Amat ha acudido a las fuentes primarias y, sobre todo, a los epistolarios. «Quería evidenciar todo aquello que afirma para construir la narración de su vida. Y no hay mejor material para hacerlo que las cartas. Cualquier otro documento que encapsulara un instante del pasado y no hubiera sufrido la deformación inherente a la memoria. No me fiaba demasiado de los testimonios porque quería ser riguroso», señala.

Portada del libro.

Así pues, Amat «sistematiza» la información sobre Ferrater y aporta otros materiales inéditos, como la correspondencia entre Ferrater y su esposa Jill Jarrell, así como algunas cartas a Helena Valentí. «Comento un inédito sobre Josep Carner que creo que explica del todo la influencia del poeta en la concepción de la poesía de Les dones i els dies y un texto sobreJosep Pla que estaba olvidado. Hay episodios controvertidos que se aclaran, como la detención. Diría que ahora algunos poemas se comprenden mejor, pero lo que me gustaría es haber propuesto una explicación plausible para comprender su vida», concluye.