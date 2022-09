¿Pueden enamorarse dos caníbales? El director Luca Guadagnino cree que sí, que el amor puede surgir en los márgenes más extremos de la humanidad, y así lo plasma en Bones and all, la odisea de dos jóvenes hambrientos de carne humana, Timothée Chalamet y Taylor Russell, con la que desde ayer quiere dar caza al León de Oro veneciano.

Chalamet se convirtió en un auténtico fenómeno mundial como Elio en Call me by your name (2017), pero poco o nada queda de aquella candidez en su nuevo trabajo para el director italiano. Ahora, el joven actor busca carne y vísceras humanas, pero también afecto. Guadagnino propone una auténtica road movie por el Medio Oeste estadounidense, al estilo de Jack Kerouac, protagonizada dos jóvenes solos, abandonados y marginados, Maren (Russell) y Lee (Chalamet), que de algún modo parecen destinados a encontrarse y unirse a partir de su idéntica rareza. Y es que ambos sienten un idéntico impulso caníbal pero también la vital necesidad de encontrar un lugar en el mundo, de aceptar su feroz «particularidad», en definitiva: de hallar su propia tribu.

«Es una historia acerca de personas que se encuentran dentro de una profecía, en marcha por un camino que no pueden abandonar», señaló la estrella estadounidense, también productor de la cinta. Se trata, claro está, de una verdadera necesidad humana, casi atávica, la de hacerse un hueco en la sociedad a pesar de esa obsesión del hombre de juzgar al prójimo desde el origen de los tiempos. Algo que los protagonistas también perciben y sufren, más si cabe debido a la fama de la que disfrutan en plena juventud: «Ser joven ahora, y siempre, aunque solo pueda hablar por mi generación, implica ser juzgado intensamente», lamentó el actor.

Colapso

«Para mi ha sido un alivio interpretar a personajes que afrontan un dilema sin tener que acudir a Reddit, Twitter, Instagram o TikTok», sostuvo, aunque lanzó una advertencia: «Es difícil vivir ahora. Creo que el colapso de la sociedad está en el aire, o huele a eso, y sin pretender ser pretencioso, creo que el cine es importante por eso, para arrojar luz sobre lo que está pasando», avisó.