El «mayor ‘show’» sobre el rey del pop llega a Trui Teatre con ‘This is Michael’

Desde que tenía seis años le llamó la atención Michael Jackson, desde entonces empezó a cantar sus canciones y a practicar sus bailes. Es lo que le ha llevado a Lenny Jay a hacer una gira por toda Europa y América, ahora el próximo sábado 10 de septiembre llega a Trui Teatre con su gran espectáculo. El propio Jay cuenta que «esta pasión surgió de muy pequeño, pero solo podía escuchar su música, cuando por fin tuve la oportunidad de verlo bailar me encantó». Todo empezó como una afición, pero se quiso plantear «algo más profesional y de ahí surgieron los tributos».

El intérprete coincidió en México con Latoya Jackson, hermana del cantante, durante uno de sus espectáculos, después de este «se me acercó y me dijo cosas muy bonitas, fue un momento especial que nunca olvidaré». También ha tenido la oportunidad de conocer el sobrino del cantante «empezamos a hablar por redes sociales y este año nos conocimos en París». La imitación de un personaje famoso no es fácil y más si se habla de Michael Jackson, cosa que Jay confiesa «a pesar de que empecé desde pequeño voy practicando porque siempre hay cosas que mejorar y perfeccionar, también hay veces que si hace tiempo que no haces una coreografía se te olvidan algunos detalles, este es un trabajo de no parar».

Un momento de la actuación.

No se trata solo de imitar sus famosos pasos ni sus canciones, sino también de parecerse lo mejor posible a él, «hace 10 años no sabía nada de maquillaje, pero mi mujer me enseñó y a raíz de vídeos de YouTube fui aprendiendo». En cuanto el vestuario muchos de los traje que utiliza son hechos a medida, «hubo mucha gente que se especializó a hacer replicas a mano de sus trajes, aunque los que no pude conseguir los he buscado por internet los que más se parecían al original». Haciendo referencia a la coreografía Jay argumenta que «para hacer el paso The lean estuve muchos años practicando, es un movimiento difícil que requiere de muchos entrenamientos en las piernas y en la espalda, si no lo haces bien te puedes hacer daño, aunque el escenario tiene un mecanismo especial que ayuda, pero que no se puede relevar cuál es».

Desde niño no se imaginaba que esto iba a suceder, para él es como «vivir un sueño». Ahora llegará con este sueño al escenario mallorquín en el que admite que «estoy recibiendo muchos mensajes del público mallorquín en el que me dicen que no pueden esperar a la actuación, estoy deseando llegar y hacer un show muy bonito». Una actuación que contará con los granes éxitos de la leyenda de Thriller o Billie Jean.