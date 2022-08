El paisaje mallorquín sigue llamando la atención a las producciones audiovisuales, en este caso, a una serie británica para la que ayer se buscaron personajes de extra en un cásting que tuvo lugar en el hotel Palma Bellver desde las 10.00 hasta las 19.00 horas. Y aunque desde la organización se quisieron desvelar de qué ficción se trataba, los aspirantes contaron a este diario que es The Crown, de Netflix, que se rodará en la Isla entre septiembre y octubre. No es la primera vez, el verano pasado se grabó aquí parte la quinta temporada, para la cual se contrató cercas de 350 figurantes locales.

Desde primera hora de la mañana fueron muchos los interesados en formar parte del elenco, algunos ya se habían presentado a otras pruebas, para otros era su primera vez. La joven Mireya cuenta que «después de que las primeras temporadas de The Crown me gustaran tanto, pues al saber que había un cásting aquí no he dudado en presentarme». No es la primera vez que se presenta a una audición, sino que ha trabajado en otros pequeños proyectos publicitarios. Al igual que su amiga Lara que «no me lo pensé dos veces». Fueron los aspirantes quienes avanzaron tramas, «nos han dicho que se rodará una gran fiesta».

Algunas de las personas que se presentaron al cásting de ‘The Crown’ en Palma. Muchas ya tenían experiencia; en cambio, otras lo intentan por la ilusión de formar parte del rodaje.

Las propias trabajadoras del hotel tampoco quisieron perder la oportunidad de ser unas de las posibles candidatas para compartir pantalla con Dominic West y Elizabeth Debicki, los intérpretes que encarnan al príncipe Carlos y a la princesa Diana de Gales. «Los directores nos han dicho que nos podíamos presentar ya que estamos aquí, así que a probar», explicó Natalia, que se estrena en este mundo de la interpretación. Su compañera Marta, que se encuentra en la Isla por trabajo, también se lanzó. Por su parte, Irina, otra aspirante, dijo que «me hace especial ilusión poder participar en un proyecto como este».

Los candidatos tenían nervios pero sentían ilusión ante el momento de la prueba para la producción británica.

En el otro extremo encontramos aquellos que van de rodaje en rodaje, como cuentan Serafín y Sara, ambos estuvieron el lunes en el rodaje de la serie FBI: Internacional, que también se ha estado llevando a cabo durante estas últimas semanas en la Isla. Sara es enfermera, pero «me gusta participar en algunos rodajes, estos días he podido formar parte de la serie americana y la verdad es que he tenido muy buena experiencia, por eso trabajar también en The Crown». En cambio, Serafín se dedica exclusivamente al mundo de la interpretación.

Grabación

La última vez que Netflix grabó The Crown en la Isla visitaron las zonas de Palma, Sant Elm, sa Calobra, la playa del Torrent de Pareis o Port de Sóller, entre otros. Para la sexta temporada se barajan localizaciones de Palma o Andratx y empezarán a grabar en septiembre. Esta entrega contarán las aventuras nocturnas de Enrique, el romance de Carlos y Camila de Cornualles, o cuando Guillermo comienza sus estudios en la universidad, donde conocerá a su futura esposa, una joven Kate Middleton.