«Es la primera noticia que tengo, ni siquiera sabía que ya se puede ver y que está destapada». Así reaccionó ayer el autor de la escultura Núvol, Albert Pinya, que se exhibe en el nuevo parque del canódromo de Palma y que ya presenta desperfectos –que se solucionarán en septiembre, según Cort– tan solo cinco días después de ser destapada. La pieza ha estado cubierta por una lona durante más de un año a la espera de una inauguración que nunca ha llegado.

Según el propio Pinya, «creo que ha habido una especie de silencio colectivo, en ningún momento he estado al corriente del proceso, de la evolución del proyecto; de hecho, llegaron a colocar la pieza sin saberlo yo antes, ni siquiera la había visto». El artista confiesa estar «alucinado con la «actitud de [Antoni] Noguera (regidor de Cultura) y su equipo; pensaba que tenían un compromiso con el arte y en este caso con el trabajo que llevamos a cabo». En este sentido, recuerda que «hace poco me encontré con Noguera y me dijo que no me había dicho nada porque le daba vergüenza; pienso que debía dar la cara de otra manera».