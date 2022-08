La de Richard Marx es una de esas voces que no puede faltar en toda retrospectiva musical de los 80 que se precie. Junto a Bryan Adams y Michael Bolton fue uno de los grandes dominadores de la balada. El músico y compositor de Chicago recala por primera vez en la Isla para ofrecer un concierto el próximo viernes 25 de agosto (22.00) en el Mallorca Country Club de Santa Ponça y repasar éxitos como Right here waiting o Angelia, dos de los temas que le granjearon la fama.

Marx siempre tuvo un don especial para los hits. Había aprendido el oficio de su padre, un músico de jazz que había montado una empresa de música comercial. En esa fábrica de jingles, un jovencísimo Richard Marx conoció de primera mano el secreto de como hacer una canción comercial que diera vueltas en la cabeza de la gente durante días, meses o años. Probó como compositor de Kenny Rogers, un artista del country absorbido por la cultura de masas. De modo que cuando le llegó el momento estaba listo. Y fue en 1987. Cuando lanzó al mercado una serie de cortes redondos, entre los que se incluía Should’ve known better y Endless summer nights, que contribuyeron a afianzar su reinado en las listas de los ochenta y primeros noventa. Al día de hoy, todavía es el único artista masculino de la historia que alcanzó el Top 5 de los charts de Billboard con sus primeros siete singles. Su ascenso fue meteórico como los cambios de la industria. La aparición del grunge como nuevo paradigma de rebeldía y el fenómeno de consumo de las boybands, con New Kids on the Block y Backstreet Boys al frente, desplomaron su popularidad. Su imagen de baladista atribulado sentado al piano con un peinado vaporoso, o su gesto de chico duro por fuera y sensible por dentro, vestido de cuero y jeans, jugando al billar en un bar de carretera ya había pasado de moda. Las adolescentes ya no se enamoraban de él sino de los grupos pop diseño en un laboratorio de estrellas. Por suerte, sus canciones han sobrevivido a lo largo del tiempo. Gancho pop Con todo, sus melodías y sus ganchos pop no perdieron efectividad, durante años se mantuvo vigente en la industria componiendo éxitos para otros artistas. No fue hasta 2014 que se materializó su regreso, de la mano de un disco titulado Beautiful Goodbye. Fue la excusa para testar sus nuevas canciones y comprobar si el magnetismo de las más viejas permanecía intacto. En tres décadas, Marx lleva vendidos más de 30 millones de discos y ha colocado 14 singles en el puesto número uno.