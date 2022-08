Tres niñas con una inquietud un poco peculiar de tocar un instrumento típico como es la pandereta y los bailes tradicionales; de ahí surgieron sus ganas de mostrar la cultura de su tierra, que es Galicia. Ellas son Tanxugueiras. Con este nombre se han dado a conocer Aida Tarrío y las dos hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro, que este sábado actuarán en Sant Joan dentro del ciclo La Lluna en Vers de la Fundació Mallorca Literària.

El grupo, que recoge el legado de las pandereteiras, es conocido por su música tradicional y folklore en gallego mezclado con sonidos modernos como la electrónica, el trap o el hip hop, una reinterpretación de la tradición gallega. Se dieron a conocer a principios de 2017 en el momento en el que subieron un vídeo en redes sociales en el que cantaban unas panadeiras, aunque el éxito les vino cuando fueron escogidas en una votación para participar en la preselección española del Festival de Eurovisión. Así, tras su paso por el Benidorm Fest con Terra y siendo las favoritas del público, sus seguidores aumentaron. Un inicio del que Sabela Maneiro explica: «Es un proceso muy normal, escuchamos todo tipo de músicas y poco a poco fuimos encontrando el estilo que más nos gustaba». A raíz de ahí empezaron a escribir las canciones que les han llevado al punto donde se encuentran hoy.

Inspiración

A la hora de componer, simplemente «vamos pensando diferentes temas de los que podríamos hablar, después de encontrar la temática nos ponemos a escribir y cada una aporta su punto de vista sobre el asunto». De esta forma surgió su último disco, Diluvio, que habla sobre los siete pecados capitales a los que le suman tres más que son el patriarcado, la hostilidad y la homogeneidad. Un aspecto que empezaron a hablar «sobre el tema del que sería nuestro próximo disco y surgieron los siete pecados capitales y de ahí nos cuestionamos por qué es pecado», cuenta la cantante. Su disco se compone de doce canciones que intentan romper «lo que está bien o mal».

Lo que caracteriza a este grupo de tres mujeres es la música tradicional gallega para poder darla a conocer. Sabela admite que «decidimos hacer la música en gallego porque encontrábamos absurdo intentar mostrar la música y cultura de un sitio y no hacerlo con la lengua propia de ese sitio», una hecho que defiende que «las lenguas cooficiales no son tan conocidas a causa de la desinformación que hay, tanto dentro como fuera de España». Por ello, el grupo, a su vez, pretende aportar su grano de arena para «cuestionar y entender que en España no hay una única cultura, sino varias, me gusta abrir este debate sobre las lenguas españolas».

«Una (r)evolución que de la música gallega» es como lo definen las integrantes del grupo y que han podido llegar a todos los rincones de España. Tampoco niegan «puede que nuestra música haya impulsado a varias personas o grupos a que se quiten ese miedo y que se den a conocer y promuevan la cultura de su comunidad». Las gallegas aterrizarán en La Lluna en Vers para protagonizar una noche llena de diversas propuestas folk gallego en la que también tocará el dúo formado por Laura Lamontagne y Picoamperio. Pero Sabela admite que «esperamos que todos los mallorquines disfruten de nuestra música y que se empape de ella, que por lo menos durante ese momento se olvide de todo y solamente se centren en lo que tenemos en Galicia».