El festival ContrastMallorca calienta motores para su edición invernal de este año que, tras una incursión a Eivissa, regresa a la Isla y lo hace nada más y nada menos que con los suecos Mando Diao, una de las bandas rockeras más importantes del país escandinavo y que recalarán en el Teatre Xesc Forteza el próximo 10 de diciembre en una única y exclusiva actuación para 450 personas. Se trata de la primera confirmación de este festival de autor que en el pasado ha ofrecido memorables conciertos de artistas como Nina Persson, Martin Hederos, DJ Logic, Kassa Overall, Jesse Malin o Vernon Reid, fundador de Living Colour. Mando Diao es una banda formada en 1995, aunque su incursión y auge llegaría en 2002 con su primer álbum, Bring ‘em in, que logró ser ser disco de oro en países como Japón, Alemania o su Suecia natal. El éxito internacional llegó con el sencillo Sheepdog mientras que el lanzamiento de su segundo álbum, Hurricane Bar, los consagró a nivel mundial.

A partir de entonces, su popularidad ha ido en ascenso firmando hitos como un ‘unplugged’ de la MTV en 2010 o la edición de su disco más importante hasta el momento, Infruset. Desde entonces, los temas Dance with somebody o Down in the past han sido tocados en algunos de los festivales más importantes del mundo, de los cuales suelen ser habituales invitados. Este mismo año, de hecho, la formación compuesta por Björn Dixgård, Carl Johan Fogelklou, Patrik Heikinpieti, Jens Siversted y Daniel Häglund fue cabeza de cartel del Festival Internacional de Benicàssim, que tuvo lugar a mediados de julio y en el que compartieron escenario con bandas como Kasabian, Justice, Steve Aoki o Two Door Cinema Club, entre otros.

Portada del nuevo disco de la banda.

Además, Mando Diao ha vendido todas sus entradas en sus distintos conciertos en Madrid y Barcelona y ofrecerá en Palma una actuación al nivel de las ya ofrecidas por el festival Contrast, que acostumbra a crear noches memorables y que cuenta con el apoyo del Ajuntament de Palma y HM Hotels, además deNordin Agency. Las entradas para este concierto se pondrán a la venta en breve, pero ya pueden reservarse en el correo electrónico hola@contrastmallorca.com.