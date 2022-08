Álvaro Soler: «Es divertido tocar canciones que no han salido y la gente no ha escuchado»

Una energía muy bonita, esto es lo que le transmite a Álvaro Soler cuando viene a la isla. Con mucha alegría, emoción y sobre todo positividad el artista catalán actuará este domingo en el Mallorca Live Summer 2022 con su gira Magia.

Debutó en 2015 con la canción El mismo sol y ese mismo año también lanzó su primer disco en solitario Eterno agosto. El año pasado publicó su último álbum Magia, pero dentro de unas pocas semanas el 26 de este mes sale Álvaro Soler The best of 2015-2022 una recopilación de algunas de tus canciones. ¿Cómo las seleccionó?

—En verdad ha sido complicado seleccionar tan pocas canciones de tantas y lo mismo suele pasar cuando tenemos conciertos. Siempre es lo típico, como qué hijo sacar, es complicado. Entonces hemos afinado con mi equipo las canciones que queríamos añadir y hemos elegido aquellas que a la gente le gusta más escuchar, pero también hemos añadido aquellas que me encantan a mí. Saldrá tanto en CD y en vinilo y será una edición limitada. Tengo muchas ganas de sacarlo y sobre todo porque va a salir una nueva canción.

Una nueva canción titulada Candela que cantas junto con Nico Santos.

—Si, es una canción que está un poco inspirada en Cuba. Va a ser muy guay, va a ser una canción que, creo, que cuando la gente la escuche se va a notar un aire cubano porque la escribimos ahí mientras estábamos grabando un documental sobre el Buena Vista Social Club. Fue muy divertido porque tanto a Nico como a mi nos encanta la música desde pequeños, desde corazón, entonces la vivimos de una manera muy extrema. Estar en Cuba y hacer música con ellos ha sido muy bonito y hemos intentado verter toda esta energía en esta canción. Tengo muchas ganas que la gente la escuche.

Haciendo referencia al concierto que hiciste en la Cova d’en Xoroi en Menorca le gustó la experiencia de tener a la gente más cerca y que fuera más íntima, por ello ha decidido hacer otra gira paralela, pero siguiendo esta línea.

—He decidido hacer dos giras, la primera Magia en la que voy a visitar las capitales de Europa, luego está En tu piel que es la que está un poco inspirada en la Cova d’en Xoroi. Fue súper bonito poder estar más cerca de la gente y poder cantar con ellos. Fue muy bonito, si que es verdad que en todos mis conciertos intento sacar todas mis armas y hacer un conciertazo lleno de energía pura y emoción. Es una cosa que me gusta hacer como contraste de una gira que sea mucho más íntima, en la que no haya tantos efectos especiales y sea mucho más natural y cercana, por eso me encanta poder hacerlo en España.

Muchas de sus canciones cuando las escuchas te transportan o te transmiten esa época del año. Cuándo empieza a escribir o componer las canciones ¿en qué piensa?

—Pues en un montón de cosas, en cualquier tipo de situación, depende de la canción. Hay veces que ya tengo la letra de la canción, otras veces tengo la canción y no la letra. Hay veces que siento cosas que nos se describir aún, entonces tengo que dejar un tiempo para saber sobre qué quiero escribir. Bueno, es más experimental y me encanta también. A veces me voy inspirando en la cultura de otros países. Yo creo que al final la música me sirve como escudo y que sean canciones positivas, es importante, pero tampoco tienen que ser todo happy happy en la vida.

Cuando recién empezaba El mismo sol tuvo mucho éxito, cosa que no os esperabais. ¿Cómo fue esa sensación comparada cuando ahora te subes a un escenario?

—La canción empezó a sonar en Italia y tuvo mucho éxito, nos sorprendió bastante, fue extraño y bonito a la vez. Yo no sabía que estaba pasando, fue el momento en que la gente empezó a reconocerme por la calle que me di cuenta que había pasado algo bastante loco. Es una cosa totalmente distinta a sentir esas emociones la primera vez, pero es verdad, que en los conciertos sigo sintiendo cosas increíbles, es genial. Quiero mantener el niño ahí interior, porque es una sensación muy bonita que puedo sentir toda mi vida.

En cuanto al concierto que dará aquí, ¿qué sorpresas tiene preparadas?

—Pues, creo que Mallorca va a ser la primera vez que tocamos Candela entonces va a ser guay, quiero ver la reacción de la gente porque como la canción no ha salido todavía y, pues es divertido tocar canciones que la gente nunca ha escuchado. También Mallorca tiene una energía muy bonita, entonces me encanta estar ahí al lado del mar. Al crecer cerca del mar forma parte de mi, estar en alguna isla o cerca del Mediterráneo me encanta. Tengo muchas ganas y al volver a estos sitios las sensaciones van cambiando y, además, ningún concierto es igual al anterior.