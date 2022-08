Refrescantes, animados y ligeros son los temas más triunfadores en esta época del año. Toda la industria musical anda detrás del mismo objetivo: ser la canción del verano. Para encontrar la favorita, hay que buscar entre las que no paran de sonar en radios, discotecas y vídeos de TikTok. Los requisitos son simples: tiene que ser pegadiza, pero no repetitiva; tranquilamente animada; si tiene baile, mejor y más aún si es en español. El tema puede venir o de un artista consagrado o de una joven promesa que apunta alto.

Ultima Hora ha salido a la calle a preguntar a los mallorquines cuál es su canción del verano. Respuestas de todo tipo y para todos los gustos, con míticas canciones como El Chipirón o novedades internacionales como Stay With Me de Calvin Harris, en colaboración con Justin Timberlake, Halsey y Pharrel Williams.

INSERTAR VIDEO AQUÍ

Pese a que en tu grupo de amigos o en el trabajo no os pongáis de acuerdo sobre 'la elegida', las listas de éxitos lo tienen claro, este verano 2022 lo lideran canciones en español de artistas como Rosalía, Manuel Turizo, Bad Bunny y Bizarrap. Dependiendo de la plataforma musical donde busques el orden se altera o se cuela alguna en inglés, es el caso de As it was de Harry Styles o de la banda sonora de Stranger Things Running Up That Hill. Pero, en general, la cima la coronan Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 de Quevedo y Bizarrap; Despechá de Rosalía; La Bachata de Manuel Turizo y Tití me preguntó de Bad Bunny. Las respuestas corroboran el número de reproducciones en la plataforma de Spotify.

Canciones más reproducidas del verano de 2022.

Definitivamente, podemos confirmar que el premio de la 'canción del verano' se divide entre tres: Despechá de Rosalía; Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 y Tití Me Preguntó, de Bad Bunny, de letras pegadizas y mucho ritmo para soportar el calor de la mejor forma posible.