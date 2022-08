No todo el mundo puede presumir de una carrera de más de 30 años, eso sí, con sus altos y sus bajos. La banda escocesa Texas puede presumir de ello y se encuentra inmersa en una gira con la que celebran 35 años de música y conciertos. Anoche, el conjunto que lidera la cantante y compositora Sharleen Spiteri pisó el escenario del Port Adriano Music Festival para cerrar su presente edición.

Spiteri y los suyos aterrizaron anoche en Port Adriano con los himnos de su larga trayectoria, así como con nuevo disco bajo el brazo, de titulo Hi, con el que han vuelto a conquistar al público. Fundado por Johnny McElhone a finales de los años 80, el grupo debutó dos años después, en marzo de 1988, y poco después llegaría su primer disco, Southside (1989), que alcanzó los primeros puestos en las listas de ventas de Reino Unido y despachó más de un millón de copias.

El público de Port Adriano arropó la actuación de Texas, en este núcleo costero.

Algunas de las canciones de ese LP sonaron en Port Adriano, una velada en la que no faltaron hits como I don’t want a lover, Inner Sin y Summer Son. Estos temas llevaron a Texas a lo más alto, donde se ha quedado y así lo demostraron sobre el escenario en Mallorca.