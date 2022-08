Sencídico (Blau) es el último disco de Bruno Sotos y lo presentará el 31 de agosto en el Castell de Bellver en un formato acústico, tal y como avanzó ayer el propio cantante en el Espai Xocolat. Una grabación que se lanzó el pasado mes de abril pero que ahora quiere exponerlo de una forma «más cercana». Una actuación que se encuentra dentro de la programación Estiu a Bellver y, en este caso, le acompañarán Javi Sotos en el teclado, y Toni Pastor en la guitarra. Además, compartirá escenario con las cantantes MDMAR y Gemma Mar, que recientemente han publicado sus primeros discos con la misma discográfica. Sotos admite que «es un concierto muy especial porque es un antes y un después con mi trío».

Con un nombre muy peculiar que surge de la fusión de sencillo y melódico, el cantante detalla que «hace mucho me dijeron que mi música era muy sencilla y melódica, cosa que me marcó y se me quedó grabado, entonces he decidido titular el álbum de esta forma. Un disco que, según él, es «muy personal» y en el que cuenta los dos años de pandemia y con quien se juntó y rodeó en ese momento.

Gira

Durante el mes de noviembre iniciará su gira en México, dará comienzo el día 3 de ese mismo mes en Monterrey. El artista confiesa que con esta gira «pretendo seguir haciendo camino, nunca me he puesto metas en la vida porque siempre digo que la vida da muchas vueltas y una meta que me puse fue salir de Andratx para cantar y mira donde hemos llegado». Asimismo cuenta «en México tengo grandes seguidores y siempre me acogen muy bien hay muy buena relación, no digo que en otras partes no, pero si que ahí es especial». A su vez, con este tour pretende atender, ya que participará en las jornadas técnicas del sector de la Música organizadas por la Feria Internacional de la Música. Además, participará en varios recitales en diversas ciudades del país como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México o Querétaro. Estas jornadas tienen el objetivo de dar a conocer la oferta musical española a todo Latinoamérica.

Por otro lado, Sotos participa en la convocatoria de los Latin Grammys 2022, cosa que «me encantaría poder estar ahí, ir a Las Vegas y vestirme con un traje negro con pajarita, que creo que estás obligado a ir así, pero sobretodo pasarlo bien y conocer gente ahí, es un sueño». Juntamente con Caterina Ross han superado la ronda de votación, y ahora están sometidos a consideración para la siguiente ronda. Esta no es la primera vez que Sotos ha estado a un paso de la nominación, ya que con la canción Hoy duele se quedó a las puertas de la mención. Esta noche actuará en Murcia, el único concierto que dará antes del espectáculo en Palma.