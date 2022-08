Como si fuera una pared, varios ladrillos apilados uno encima del otro, los botes de spray preparados para que los artistas plasmen cada uno su obra. Aunque sus nombres tienen un punto en común, pescado, sus pinturas son totalmente diferentes. Los dos iconos del Sreet Art llamados El Pez y Stinkfish inauguran hoy a las 19.00 horas su exposición de arte callejero BCN BTÁ en la 2B Art Gallery. Una composición de 30 obras y, también, harán un mural que se divide en 12 piezas

El Pez, un nombre que eligió por la buena combinación y la facilidad que tienen las letras entre ellas, además eran las que más utilizaba el artista en sus inicios en el lettering. Después encontró que con este estilo no podía expresarse y si dibujaba un personaje podría llegar a mucha más gente. El artista explica que «a través de un personaje, en este caso el pez, puedo transmitir varias emociones y simboliza la alegría, positividad, libertad». A pesar de que en todas sus obras el pez esté presente todas ellas han sufrido una evolución a lo largo de los años. El Pez cuenta «si ves una obra que hice al principio y otra de ahora no tienen nada que ver, son totalmente diferentes, aunque si que me voy influenciando de mi mismo, es decir de mis obras actuales a veces suelo inspirarme de otras que hice hace tiempo».

Retratos

Por otro lado, el arte de Stinkfish se basa en retratos que ha ido captando. El autor, que prefiere mantener el anonimato, expresa que «siempre voy a todos los lados con mi cámara y capto todos los momentos que encuentro oportunos, no quiero que los retratos sean forzados, sino que fluyan en su naturalidad». Para plasmar los retratos a la perfección utiliza una plantilla «quiero mostrar la cara de la persona tal cual como es, luego la empiezo a experimentar y en su rostro dejo plena libertad». El mismo explica que su influencia son varias técnicas que ha ido probando y sobretodo de sus amigos.

La adrenalina de pintar en las calles es lo que atrajo a los dos grafiteros a iniciare en este tipo de arte. A medida de que se han ido haciendo conocidos han expuesto en diferentes lugares y galerías, cosa que les ha hecho cambiar la forma de crear, pasando de los spray y las paredes a los pinceles y lienzo, de la incertidumbre de lo que pueda pasar a la tranquilidad. Pero ambos prefieren más trabajar en las paredes.