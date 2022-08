Sharleen Spiteri, la cantante principal de la banda de pop rock escocesa Texas, está muy entusiasmada con la gira que este mes les trae a España. «Amamos al público español, son de los pocos en el mundo que pueden aplaudir al ritmo de la música, son tan buenos que podríamos despedir al baterista y dejarlo en manos de la multitud», cuenta la vocalista en esta entrevista. El conjunto, autor de hits como I don’t want a lover, Inner Sin y Summer Son, actúa mañana viernes en el Port Adriano Music Festival, a las 22.00. Spitri avisa que aquellos que planean ir a ver a la veterana banda, «será mejor que estén listos para bailar».

«No solo soy música, soy animadora. Me encanta tener una conversación clara con la multitud. Si solo vas a venir y quedarte ahí, has venido al concierto equivocado, vete a casa y escucha nuestra música. Hemos trabajado duro en lo que hacemos durante 35 años y estamos de gira para entretener a la gente y siempre damos algo extra cuando tocamos en vivo para que todos, incluyéndonos a nosotros mismos en el escenario, lo pasen muy bien, especialmente después de la pandemia», comenta. «Ahora todos podemos reunirnos, reunirnos, escuchar buena música en vivo e intentar olvidar el dolor y las dificultades por las que hemos pasado durante unas horas y aprovechar al máximo la vida», sostiene.

Inicios

Spiteri lleva la música en la sangre, su padre era un marino mercante que tocaba la guitarra, y su madre, escaparatista, cantaba. Cuando dio sus primeros pasos «solo tenía 17 años, trabajaba como peluquera y asistía a la escuela nocturna para aprender el oficio», narra. Compartía piso con Johnny McElhone, en aquel momento de las bandas Altered Images y Hipsway. «Un amigo de Johnny comenzó a pensar en una nueva banda y alguien le dijo que yo podía cantar. Me llamó y pensé que era una línea de chat colapsada». Pensó que se trataba de una broma, pero «corrí a su encuentro y canté algunas pistas. Quedaron impresionados y me preguntaron si yo era compositor. Dije que ‘sí', aunque era una mentira total. Pero así es como he pasado por la vida. Siempre he dicho 'sí' primero y luego descubrí cómo hacerlo después. Entonces, me salí con la mía y el resto, como dicen, es historia». Entonces Texas se formó e hicieron su debut como intérpretes en marzo de 1988. Desde entonces, «he estado escribiendo canciones y cualquier cosa puede desencadenar una canción».

El popular conjunto, en uno de sus conciertos más recientes.

Tras saborear las mieles del éxito, Spiteri y Texas, como cualquier banda, han tenido sus altibajos en su viaje de más de 30 años alrededor del mundo. «El ‘Brexit’ golpeó a la industria de la música del Reino Unido y aún tiene que recuperarse. Todas las nuevas reglas y regulaciones, la necesidad de visas para ingresar a la UE y el límite de 90 días, por ejemplo, significa que las bandas pequeñas y prometedoras realmente tendrán problemas porque todo ese papeleo y las limitaciones de tiempo cuestan mucho dinero», apunta la artista.

Precisamente fue el Brexit «lo que me hizo cambiar de opinión sobre la independencia de Escocia. Una cosa que siempre dejo en claro, si alguna vez hablo de eso, es que soy música, no política. Pero antes del primer referéndum, cuando el Brexit no era un problema, yo opinaba que el mundo es un lugar pequeño y que es mejor mantenerse unidos. Sin embargo, después de que Escocia quedara atrapada en la trampa del Brexit, a pesar de que la mayoría de los escoceses votaron en contra, llegué a la conclusión de que ahora Escocia está en peligro y que su voz debería ser escuchada. Quiero que las personas tomen sus propias decisiones», sentencia.

Pandemia

Contra viento y marea, Texas se ha recuperado de la pandemia con estilo. No fue un momento fácil para su cantante, que define los dos últimos años como «borrosos». Estaba previsto que se lanzara su nuevo disco durante la pandemia, pero «le dejé muy claro a nuestra compañía discográfica que no lanzaríamos música mientras la gente moría y se alejaba de sus seres queridos». Así que «pospusimos el lanzamiento de nuestro décimo álbum, Hi, que cuando finalmente se lanzó fue directamente al número uno en Gran Bretaña, convirtiéndose en nuestro mayor éxito desde The Hush de 1999».

Sin embargo, «la vida debe continuar», especialmente para los músicos que ahora tienen que competir con las plataformas de redes sociales y los «productores de música de estafa». Texas está de vuelta. «Después de 35 años estoy extremadamente orgullosa de seguir siendo una mujer líder en la industria de la música. Las mujeres están devaluadas en todos los ámbitos. Y todo el mundo dice, 'sí, pero las cosas están mejorando'. Las cosas no están mejorando, así que volvámonos locos en Mallorca», concluye.