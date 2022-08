Jaume Ripoll: «El nivel de un festival lo marca la calidad de sus estrenos»

El Atlàntida Mallorca Film Fest finalizó su duodécima edición el pasado domingo con la presencia de lareina Letizia e Isabelle Huppert en La Misericòrdia. Fue el broche a una semana de cine, música y conferencias de uno de los festivales más importantes de laIsla que continúa su andadura ahora en la plataforma Filmin y en formato digital. Una semana es tiempo más que suficiente para digerir todas las emociones y, por ello, es también el momento adecuado para que Jaume Ripoll (Palma, 1977), director y fundador del Atlàntida, haga balance personal de la que ha sido «la mejor edición sin duda». Ripoll nos cita en el hotel HMPalma Blanc, sede de este año y con quienes se ha generado una muy buena colaboración. «Es gracias al apoyo de empresas como esta, del público y de las instituciones» que el Atlàntida sigue adelante, pero también es a ellos a quienes se suma el festival para llevar a Mallorca al «nivel culturla que está viviendo y que no tiene precedentes en los últimos 30 años», detalla.

Por otro lado, Ripoll, que acudió a la recepción con la Familia Real en Marivent, señala que la Reina volvió a «demostrar su afecto personal al festival y a mí» y valora su apoyo como una forma de «ampliar la visibilidad», algo que es «beneficioso para el Atlàntida, Mallorca y todos los creadores que de alguna manera están bajo su paraguas». Con todo esto, el Atlàntida tenía mucho a su favor, pero también un problema principal: lo excepcional que fue su edición pasada. El listón estaba alto y él mismo confiesa que «era difícil de igualar», pero «esta ha sido mejor, sin duda». Aunque ha sido una ardua tarea: «Nos costó muchísimo confirmar invitados. Por ejemplo, cuando presentamos la programación no teníamos la confirmación de Neil Jordan, que nos dijo que sí más adelante, e Isabelle Huppert confirmó a última hora antes de la rueda de prensa». Por no hablar de otros como Albert Serra que «dijo que no a festivales de otoño para exponer aquí» o «Sicília sense morts, la cual tuvimos casi el mismo día que la editaban». A ello se sumaron los problemas logísticos de una «Mallorca con plena ocupación» en la que se vuelve un juego casi imposible el transporte, o «volver a la normalidad» programando en espacios sin tener en cuenta las restricciones covid.

A pesar de todo, el Atlàntida salió adelante y sus invitados «resumen muy bien la línea del festival, con la Europa del siglo XX de AnnieErnaux, el colonialismo con Pacifiction o Marina Abramovic y Gaspar Noé, artistas a los que Rosalía ha imitado, por no hablar de Sergei Loznitsa o Trueba». De las decenas y decenas de títulos, Ripoll se queda con Animals, sobre el primer crimen homófobo registrado judicialmente en Bélgica, la cual le parece «actual» por motivos tanto personales como públicos que pasan a diario: «Cuando hay una calaña que se siente legitimada para actos homófobos, debemos preocuparnos».

Cariño. La reina Letizia estuvo en la clausura del Atlàntida junto a Isabelle Huppert y mostró, una vez más, su «cariño» tanto al festival como al propio Ripoll que agradece su apoyo. Foto: MIQUEL À. CAÑELLAS

Animals fue una de las muchas cintas que se pudieron ver en un Atlàntida que estrenó Sección Oficial y que fue «todo un acierto» que ha llegado para quedarse. Aun así, Ripoll confiesa que «teníamos miedo de la reacción del público, pero ha habido muy buen aforo y nos indica el camino a seguir» y también da la que era su favorita: Bruno Reidal: Confesión de un asesino: «Ahora que ya ha acabado todo ya puedo decirlo», dice con humor. No obstante, para Ripoll no es tan importante «premiar a todas las películas», por lo que se mantendrán los tres galardones de jurado, crítica y público, aunque no niega que «el nivel de un festival está en la calidad de sus estrenos y este año con Pacifiction o Jusqu’ici, tout va, de Francesc Cuéllar, ha subido, pero también con los baleares como Petricor, deVictòria Morell, Pedra i Oli, de Álex Dioscórides, etcétera».

Pero de todos los momentos del Atlàntida, y han sido muchos, Ripoll se queda con dos: «El encuentro deVictòria Morell con las tres protagonistas de Petricor fue muy bonito y es uno de los motivos por los cuales hacemos un festival híbrido, para que el director no reciba solo aplausos, sino también preguntas del público». El otro momento, es más emotivo si cabe:«En el estreno de Vortex, de Gaspar Noé, en el Rívoli se acercó un chico joven a hablar con el director y le dijo que era el momento más feliz de su vida. Es por esto que hacemos los festivales».

Ahora, el Atlàntida continúa en Filmin en formato online, plataforma que «es la única junto a Netflix que no ha cambiado de nombre», lo que es una «muestra de personalidad y de tener las ideas claras que vamos a mentener». Esas mismas ideas que les motivan a producir, además de ofrecer. «La nueva de Miguel Eek, por ejemplo, o tres proyectos de serie documental. La idea es dar a los sucriptores algo que les guste y a los demás algo que les haga pensar en suscribirse» y remata, como toca, citando a Pep Guardiola: «Cuando vienen las dudas es cuando se cuestiona el modelo, pero no debemos ceder la personalidad».