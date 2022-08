El rock compacto de The Boomtown Rats sonará hoy en el festival Legends Vip

The Boomtown Rats es la banda de Bob Geldof, el carismático creador de tendencias, artífice e impulsor de los conciertos Live Aid, dos gigantescos vehículos creados para recaudar fondos con los que paliar la hambruna que asolaba a Etiopía y Somalia en los turbulentos 80. Nacidos en plena ola punk, fueron el primer conjunto irlandés new wave que se hizo eco más allá de los confines del Reino Unido. El ciclo Legends Vip medirá hoy su propuesta en el Mallorca Country Club de Santa Ponça (21.30).

Antes de convertirse en The Boomtown Rats probaron suerte bajo el nombre de Bound of Glory, practicando un rhythm and blues de raíces. En este periodo, Geldof alternaba el papel de cantante y manager. Hijo de una familia belga emigrada a Dublín, abandonó los estudios y fue dando tumbos por infinidad de trabajos sin conseguir ubicarse. No fue hasta la irrupción de la escena punk que tuvo claro que su mejor salida era montar una banda. Sex Pistols le contagió el deseo de provocar emociones, aunque Geldof y compañía nunca se desempeñaron como un grupo punk en el sentido más estricto, su estilo se desenvolvía con frescura a medio camino entre el punk y el rock.

Ya establecidos como Boomtown Rats, nombre que tomaron de un libro de William Burroughs, llamaron la atención de una discográfica londinense, Ensign Records, y se trasladaron a la capital británica. Su primer single, Looking after number one, se publicó un año más tarde proporcionándoles un lugar de honor en la célebre lista de la BBC. Parecían predestinados a afianzarse a golpe de canciones compactas, repletas de guiños al rock americano. A tonic for the troops fue su segundo lanzamiento, publicado en junio de 1978, alcanzó el octavo puesto en las listas inglesas y permaneció en ellas durante cuarenta y cuatro semanas. Todo un hito.

Con el tiempo fueron explorando otros estilos con poca trascendencia. Su fusión cada vez pasaba más desapercibida entre el gran público hasta el punto de que V Deep, un álbum publicado en 1982 tan solo alcanzó el puesto 64 en las listas británicas. El auge del proyecto Live Aid coincidió con el declive y ruptura de la banda. En 2013 volvieron a reunirse para realizar una pequeña gira por Reino Unido e Irlanda a la que, años más tarde, siguió su primer disco inédito en décadas: Citizens of Boomtown (2020) , con el que llegan a Santa Ponça encabezados por su líder carismático y punto de referencia: un Bob Geldof que a sus 70 años aun conserva su aura mística, rebelde y creativa.