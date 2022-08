Ana de Diego, la productora mallorquina que prende la mecha de Spark and Riot

El trabajo de productor es para algunos el más importante en el mundo del cine. Incluso mayor que el de guionista o director porque sin el productor esa historia nunca se materializa. Ese es el papel de Ana de Diego, la mallorquina fundadora de Spark and Riot y que está detrás de proyectos importantes como Impact, documental de National Geographic con Gal Gadot, o el videoclip de Treat you better, de Shawn Mendes. Ahora, De Diego, trabaja en la adaptación de dos series de ficción y ha vendido los derechos a Sony para una película de terror.

De Diego, que también está aprendiendo a pilotar aviones en su tiempo libre, ve cómo su empresa vuela alto: «En 2017 lancé Spark and Riot que representa exclusivamente a casi 20 directores en el mercado americano» y, además, «queríamos devolverle algo al mundo» por lo que en cada proyecto la empresa «da un porcentaje a fundaciones locales que ayuden en alguna causa». Algo que han podido notar en países como Bulgaria, Colombia, México, Eslovenia, Francia, España, Canadá o EstadosUnidos, donde han trabajado habitualmente. De hecho, «vamos a donar dinero a una productora ucraniana con la que hemos trabajado en algunas ocasiones para lo que puedan necesitar», comenta De Diego. Por otro lado, la mallorquina, que se marchó de la Isla siendo muy pequeña, avanza que han logrado vender a Sony los derechos de «La isla de las muñecas, una historia real de México que es como una peli de terror» y también dos series en Estados Unidos que todavía no se han anunciado. Ese es su proceder, «buscar mucha propiedad intelectual, historias de fuera que puedan hacerse en el mercado americano, como una serie de libros española que vamos a rehacer en Estados Unidos, etcétera». Sobre trabajar en la Isla, explica que «es algo que hemos intentado varias veces, pero normalmente es muy caro por temas de presupuesto». No obstante, no cierra la puerta a traer alguna producción aquí en el futuro: «Sé que volveré a Europa, no sé si España o Francia, pero sí sé que me gustaría grabar más en Mallorca, donde me gustaría traer algo grande».