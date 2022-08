El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, se ha mostrado este lunes partidario de que el Estatuto del Artista contemple particularidades fiscales para los creadores de Baleares. Iceta se ha reunido en CineCiutat, junto a la delegada del Gobierno, Aina Calvo, con representantes del sector cultural de Baleares, con quienes ha tratado las primeras medidas del Estatuto del Artista y el Bono Cultural Joven. Sobre el Estatuto del Artista, Iceta ha explicado que habrá que estudiar qué medidas particulares para el sector en las Islas pueden desarrollarse, como «determinadas modulaciones» en temas de fiscalidad.

«Escucharemos lo que diga el sector y hablaremos con el Ministerio de Hacienda», ha señalado. En relación al Bono Cultural Joven, el ministro se ha mostrado satisfecho de cómo se está desarrollando hasta el momento --se puso en marcha la semana pasada-- y ha animado a empresas y entidades culturales a sumarse para que medio millón de jóvenes que cumplen 18 años puedan disponer de hasta 400 euros. Iceta ha insistido en que para este año y el próximo la medida está asegurada ya que la partida está incluida en los Presupuestos Generales y una prórroga de las cuentas, en caso de no aprobarse unas nuevas, también lo mantendría.

El ministro ha apuntado que la voluntad del Ejecutivo central es mantener la medida en el futuro, vista la consolidación en países como Italia o Francia aunque, ha matizado, «dependerá de cada gobierno». Miquel Iceta ha enmarcado el encuentro con el sector cultural de Baleares en la voluntad del Gobierno central de escuchar a todas las sensibilidades culturales presentes en todo el país. «A veces se comete el error de pensar en el sector cultural de España desde Madrid y esto deja fuera muchas cosas. Por fortuna, la actividad cultural no solo se concentra en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona», ha afirmado.

Por su parte, la Asociación de Artistas Visuales de Baleares (Aavib) ha señalado que una vez que esté disponible el texto definitivo del Estatuto del Artista, defenderá en el Congreso los beneficios específicos para creadores de territorios extracontinentales, Ceuta y Melilla. Según ha explicado en una nota de prensa, así se lo ha trasladado al ministro el presidente de la Asociación, Álex Ceball. Ceball ha trasladado las necesidades específicas y las dificultades que atraviesa el sector cultural en las Islas en comparación con la península. «No es el mismo gasto el que tiene un artista de la península que el que tiene uno de una isla. Todo cuesta más y no estamos en igualdad de condiciones», ha apuntado. Según el presidente de la Aavib, si el ministerio de Cultura, por «temas burocráticos» no puede garantizar la protección de los artistas de Baleares, «el Parlamento sí y hasta allí llegaremos». Al mismo tiempo, Ceball ha reclamado la creación de vías de financiación específica para organismos no gubernamentales dedicados a la cultura, dirigidos hacia la operatividad.