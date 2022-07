La Nit de l'Art amplía sus galerías y reflexiona sobre el arte digital

La Nit de l'Art, uno de los eventos más importantes del calendario cultural del año -especialmente para el sector del arte-, celebrará su 26 edición del 15 al 17 de septiembre, entre las 18.00 y las 23.00 horas. Fran Reus, presidente de la asociación de galeristas Art Palma Contemporani -entidad que organiza esta cita, ha detallado esta mañana en rueda de prensa los primeros detalles de esta cita, aunque ha avanzado que días antes de la fecha presentarán el programa completo, pues «hay novedades todavía por confirmar». Reus ha celebrado que este año el evento «recuperará la normalidad, por lo que podremos volver a programar conferencias y mesas redondas».

Las galerías asociadas al Art Palma Contemporani y que participarán en la Nit de l'Art son: ABA Art Lab, Baró, CCA Andratx, Fran Reus, Horrach Moyà, Kewenig Palma, L21 Gallery, Galería Maior, Galería Pelaires, Pep Llabrés Art Contemporani y Galería Xavier Fiol. La galería Baró (Can Sanç, 13) se acaba de sumar a la lista. Además de las 11 galerías asociadas, este año también formarán parte del recorrido La Bibi (Pomar, 4, Nave 3, en Establiments) y la Galeria Fermay (Pare Bartomeu Pou, 42, de Palma).

Respecto al programa de los espacios expositivos, Fran Reus destaca la presencia de artistas mujeres, en particular con proyectos individuales. Se trata, en palabras del galerista, de «creadoras con un gran recorrido y prestigio internacional, entre las que figuran Marina Abramovic, Sandra Vásquez de la Horra, Valerie Krause, Eva Lootz, Cristina de Miguel o la mallorquina Amparo Sard, que nos proponen exposiciones iones individuales en la Galería Horrach Moyà, Kewenig, Maior Pollença, L21 Gallery y Baró».

Fran Reus vivirá su primera Nit de l'Art como presidente de Art Palma Contemporani.

En cuanto a los artistas de las Islas que exhibirán sus proyectos en este nuevo arranque de la temporada galerística son Francesc Rosselló, Susy Gómez, Guillermo Rubí o Gori Mora, entre otros. «No faltan los proyectos comisariados, como el que ha preparado Hector Campbell para la galería Pelaires que incluye obras de Lydia Blakeley, Oli Epp, George Rouy, Natalia González Martín, Emma Fineman, Benjamin Spiers, Lewis Brander, entre otros, o bien, proyecto de artistas internacionales de gran recorrido como el americano Sam Durant en L21», ha añadido.

La galería Aba Art Lab presentará la artista Mercedes Laguens, mientras que Xavier Fiol dedica una individual a Santiago Villanueva. Finalmente, la galería Pep Llabrés presenta Square, el primer proyecto expositivo de David Magán que pone el foco en «la comprensión tridimensional del objeto escultórico».

Tras su paso en la residencia, el CCA Andratx propone una individual de Javier Arce. Una serie de artistas nacionales de mitad carrera con muy buen recorrido y jóvenes emergentes ya reconocidos internacionalmente como Abel Jaramillo en la galería Fran Reus. La Bibi Gallery propone un proyecto de Grönlund-Nisunen y la Galeria Fermay acogerá los trabajos de Carla Arocha + Stéphane Schraenen. Reus también ha remarcado que este año habrá una colaboración con el Hotel Sant Francesc, que acogerá una instalación site specific de Olmo Sard, una propuesta comisariada por la galería Aba Art Lab.

Arte digital

El viernes 16 de septiembre en CaixaForum Palma se celebrará una mesa redonda moderada e ideada por Pau Waelder, con varios expertos internacionales que expondrán sus análisis sobre la situación actual del mercado del arte y los NFTs y trazarán perspectivas de futuro. «El boom del mercado de tokens no-fungibles (NFT) ha impactado de manera decisiva en el mercado del arte contemporáneo desde que, en 2021, las casas de subastas Christie’s y Sotheby’s lanzaran exitosas ventas de obras de arte digital acuñadas como NFT y ofrecidas en criptomonedas. Un año más tarde, pese a los altibajos de las criptomonedas, el mercado de arte en formato digital con certificación NFT se sigue consolidando y entra progresivamente en el ámbito de las galerías más reconocidas de la escena internacional del arte contemporáneo», explican desde la organización.

«En este contexto, cabe preguntarse: ¿Qué aportan los NFTs al coleccionismo de arte? ¿Qué tendencias pueden trazarse en el futuro del mercado del arte contemporáneo? Art Palma consideras que los ponentes podrán ofrecer una perspectiva pertinente, relevante de este fenómeno mundial», agregan. Entre los ponentes que participarán se encuentra Mario Klingemann, artista conocido a nivel internacional por sus obras de arte creadas con programas de Inteligencia Artificial.

Por otro lado, también intervendrá Wolf Lieser, DAM Projects (Berlin), un veterano galerista con más de dos décadas de experiencia en el mercado de arte digital, que «aporta una perspectiva histórica y una larga experiencia acerca del coleccionismo de arte digital». Finalmente, hablará Valérie Hasson-Benillouche, fundadora y directora de Galerie Charlot (París), con más de 10 años de experiencia en el sector y muy involucrada en la introducción de los NFT en el mercado del arte. En 2022 creó la feria de arte Unvirtual NFT and Metaverse Art Fair en París.

Sobre el mallorquín Pau Waelder, Senior Curator en Niio – Comisario e investigador especializado en el mercado del arte digital, la organización destaca que «ha comisariado numerosas exposiciones y escrito acerca de arte digital en revistas y libros y es autor de You Can Be A Wealthy/Cash-Strapped Art Collector in the Digital Age (Printer Fault Press, 2020)».

Actividades

Con la finalidad de ofrecer «agilidad» a los espectadores, esta Nit de l'Art se desarrollará más allá de las tres jornadas señaladas -del 15 al 17- y el martes 13 el Museu Fundación Juan March organizará, a las 18.00 horas, una visita a la exposición Grabados de Picasso: El taller del escultor (Marie Thérèse en el estudio) y una breve presentación de sus actividades para la temporada de otoño de 2022. También el jueves 15 septiembre a las 12.00 en el mismo museo se realizará una visita guiada a su muestra De nuestro museo hermano.

Es Baluard Museu inaugurará el proyecto individual de Daniel García Andújar el jueves 15 de septiembre a las 19.00, uno de los eventos más destacados del primer día oficial de la Nit de l'Art. Mientras, el Casal Solleric acogerá, hasta el 16 de octubre, la exposición individual de Javier Peñafiel. «No faltarán los recorridos y las visitas guiadas, tanto para profesionales como las abiertas al público de manera gratuita», aseguran.