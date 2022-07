El intérprete y compositor canadiense Shawn Mendes ha anunciado este miércoles en sus redes sociales la cancelación de los más de 70 conciertos que restaban por celebrarse de su última gira mundial, «Wonder World Tour», incluidas tres fechas en España, para cuidar de su «salud mental». Entre esos compromisos había tres fechas programadas en España que inicialmente deberían haber tenido lugar en la primavera de este 2022 y que se pospusieron al 5 de junio del próximo año en el Wizink Center de Madrid, el 9 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 de ese mes en el BEC! de Bilbao. «Como todos sabéis, en las últimas semanas tuve que posponer los shows ya que no estaba completamente listo para el peaje que iba a suponer para mí volver a la carretera», indica en el inicio de su mensaje personal a sus seguidores.

En el mismo explica a continuación que, pese a las ganas iniciales por iniciar este «tour» tras el largo parón que supuso la pandemia de covid-19, no era consciente «de cuán difícil sería volver a estar de gira tras todo este tiempo apartado» de los escenarios. «Necesito tiempo para curarme y cuidar de mí mismo y de mi salud mental por encima de todo», alegaba ya en un mensaje del pasado 9 de julio, cuando interrumpió los conciertos, una decisión que ratifica ahora por completo tras consultar con su equipo y profesionales médicos: «Debo tomarme un tiempo que nunca me he tomado para mí mismo, para tomar tierra y volver más fuerte».

El intérprete de «Stitches» debería haber actuado esta misma noche en Washington DC, dentro de un larguísimo periplo por Norteamérica de casi 40 fechas que le habría llevado a otras ciudades como Boston, Nueva York, Las Vegas, Los Angeles o, ya en Canadá, a Montreal y Toronto, muy cerca de su hogar natal. Estaba previsto asimismo que a partir del 31 de mayo de 2023 iniciara gira por Europa con dos primeras paradas consecutivas en Casalecchio di Reno (Italia), que acabaría el 1 de agosto en Dublín tras ofrecer en el viejo continente más de 30 citas. Tras afirmar que este retiro temporal de los escenarios no significa que próximamente no lance «música nueva», el artista ha querido disculparse con todos sus seguidores por la decisión. «Os quiero y os doy las gracias por apoyarme tanto en este viaje», concluye su mensaje. Mendes (Pickering, 1998) se dio a conocer en 2013 por sus versiones en una plataforma social y dos años después lanzó su primer álbum, «Handwritten», al que siguieron «Illuminate» (2016), «Shawn Mendes» (2018) y «Wonder» (2020), que debutó en el número 1 de EE.UU., convirtiéndolo en uno de los tres artistas masculinos en acumular cuatro álbumes en la máxima posición con tan solo 22 años de edad.