Sergei Loznitsa: «En los 40 el fascismo llegó a Ucrania desde Alemania y ahora lo hace desde Rusia»

Su presencia en cualquier festival va asociada del contexto político y es, probablemente, el invitado que mejor congrega el espíritu del Atlàntida Mallorca Film Fest, hacerse preguntas en lugar de dar respuestas. Y si algo hay en la actualidad es eso: incerteza. Se trata de Sergei Loznitsa (Bielorrusia, 1964), director ucraniano de origen bielorruso que presenta en el festival su último documental, Sobre la historia natural de la destrucción, en la que cuestiona si es moralmente aceptable en algún caso el uso de la población civil como herramienta bélica. Loznitsa, que ha documentado en varios títulos como Maidan (2014) o Donbass (2018) momentos de la historia reciente de su país, recibió ayer el reconocimiento Masters of Cinema en La Misericòrdia de Palma en una gala dedicada al país invadido por Rusia.

Sobre la historia natural de la destrucción centra su mirada, a través de imágenes de archivo, en el bombardeo aliado a Berlín durante la Segunda Guerra Mundial y cuestiona la instrumentalización de la población civil en los conflictos bélicos justificada por la supuesta superioridad moral de los ideales de un bando u otro. Bombardeo, civiles muertos, ideas de desnazificación; el paralelismo salta a la vista: «Veo lo que pasa ahora en Ucrania y tengo la sensación de estar leyendo un guion de lo que ocurrió en los años 40, solo que entonces el fascismo llegó a Ucrania desde el oeste, desde Alemania, pero ahora lo hace desde el este, desde Rusia», detalló a los medios el documentalista.

El cineasta Sergei Loznitsa posó en el Parc de la Mar.

Boicot

Además, a su parecer no hay dudas de que «Rusia es el agresor» y deja claro que «lo que está pasando en Ucrania no es una crisis, es una guerra», no obstante, rechaza el boicot a la cinematografía rusa: «Hay muchísima gente que trabaja en el cine en Rusia y está en contra de lo que está pasando. Si son buena gente, ¿por qué negarles? No tiene sentido», exclamó al tiempo que confesaba tener «varios colegas» de su gremio en Ucrania «que han ido a la guerra y han sido asesinados», lo cual es «dificilísimo de creer». Para ayudar a hacer entender lo que está ocurriendo, Loznitsa avanzó que prepara una nueva cinta documental sobre «la guerra de Rusia contra Ucrania» muy en la línea de Babi yar. Context, título de 2021 en el que habla del genocidio judío acaecido en Kiev durante la invasión nazi en los años 40 y del que apenas se ha hablado durante años: «Es muy difícil saber qué haríamos en una situación como esta, pero es algo en lo que debemos pensar por el tiempo en el que vivimos en el que parece que Europa está sobre un rastro de pólvora a punto de incendiarse», reflexionó el ucraniano charlando sobre el hecho de que «cuando las autoridades de una ciudad se van y el enemigo llega, los propios ciudadanos se roban unos a otros, saqueando comercios y demás, y esto ha pasado en Mariúpol o en Kiev y pasaría en cualquier lugar del mundo».

Por otro lado, el director está convencido de que «los criminales de guerra serán juzgados» y reconoce que le interesa «mucho cómo se crea este origen del genocidio que estamos viendo ahora mismo, cómo nace y qué situaciones hacen que una persona se convierta en un criminal de guerra y qué se puede hacer contra esto», comentó. Asimismo, a pesar de querer mostrar esta realidad, Loznitsa no pretende «dar respuestas» a las preguntas que plantea, sino formularlas y, sobre todo, que nos las formulemos porque algunas de estas realidades no tienen, en realidad, contestación. Tras su paso por la Isla, Loznitsa ha confirmado que estará también en la edición de este año del Festival Internacional de Venecia con su nuevo filme, The Kiev Trial, con escritos de las víctimas y los criminales y agradece la visibilidad de los festivales contra agresiones como la de Vladímir Putin contra el pueblo ucraniano como la que le ha podido dar el festival Atlàntida.

Acierto

Así pues, Loznitsa ha supuesto para el festival un acierto al unir la actualidad política europea y mundial a través de la mirada cinematográfica de un realizador que siempre ha tenido un compromiso firme con la libertad y la realidad de su nación, metiendo en un mismo saco la capacidad reflexiva que se busca junto con la relevancia que le da la efervescente situación bélica del este europeo con una historia reciente tan convulsa.