God Save The Queen clonan la «magia de Queen en vivo»

Francisco Calgaro, Matías Albornoz, Ezequiel Tibaldo y Pablo Padín son God Save The Queen, la mejor banda tributo a Queen en opinión de la prestigiosa revista Rolling Stone. Como tarjeta de presentación no está mal. Sobre todo teniendo en cuenta el desmedido número de grupos que reflejan su sonido en los grandes éxitos de los ingleses. Aunque nuestros protagonistas son, de hecho, argentinos, concretamente de Rosario, la ciudad que les vio nacer hace veinte años. Desde entonces gravitan el revivalismo más positivo y refrescante. Hay quien atisba en Padín la reencarnación latina de Freddy Mercury, tablas no le faltan. Tampoco un registro vocal pasmosamente similar, por no mencionar el enorme parecido que guardan. Todo suma en la clonación de este show al que podemos asistir este jueves 14 de julio, a partir de las 21.30, en el Trui Teatre.

Inspirados en la esencia de Queen, que fue una de las primeras bandas en proponer espectáculos vistosos mediante el uso de luces y bombas de humo, God Save The Queen también se caracteriza por brindar shows únicos. Más allá de su calidad en el escenario, los argentinos prometen un emocionante recorrido por todo el catálogo de los británicos, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado en 1991. Así, se entonarán himnos como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions y We will Rock You, entre otros.

«Lo mas difícil de clonar es la magia de Queen en vivo, esa frescura que atrapaba a todo el mundo que los veía. En eso nos sentimos muy afortunados de intentar no clonar, sino que fluya, porque es la única manera que se vea genuino», desvela Padín. Le pregunto a cantante si el hecho de ser considerados como la mejor banda tributo número a Queen es un acicate o, de algún modo, les acomoda. «No nos hacemos demasiado cargo de si somos la primera o la décima. Lo importante es que la gente salga feliz de nuestro concierto y que crean que durante dos horas vieron a los Queen originales. Es un trabajo constante que va mucho más allá de un puesto, y siempre es un honor el halago, pero la vara siempre la pone Queen, y esta siempre es muy alta».

God Save the Queen se eleva de la manida escena de las bandas tributo por su autenticidad, aunque son conscientes que es algo que debe trabajarse a diario. No hay nada más complicado que «seguir sorprendiendo al público», en opinión de Padín «mientras podamos seguir conmoviendo la misión estará cumplida». Le inquiero por cómo sería el sonido de Queen con la tecnología del siglo XXI, «no se si mejor, pero si que Queen ha sido siempre pionero en la música, así que seguramente si estuvieran generando material nuevo hoy en día, sería moderno.