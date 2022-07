«Las imágenes del amor de mi vida, mi mami, mi padre, mi hermana, mis amigos, de los rodajes, pintando en el estudio, los compis de clase, castings... Me pasaron por la cabeza como si de un tráiler se tratara. [...] No os toméis nada tan en serio. No dejéis el ya te llamo pa' mañana. Ni ese café. Ni la cita que tenías hace semanas. Si siente decir te quiero, hazlo. ¡Qué más da! ¡Volveros locos por y con vuestros sueños, llevadlos al extremo! ¡Luchad por ellos!», publicó en Instagram el actor y modelo granadino Antonio Ibáñez, el 2 de junio de 2021, cuando se le diagnosticó un linfoma. Tras un año enfrentándose a su enfermedad, el joven actor de 34 años ha fallecido este martes.

Su muerte se ha dado a conocer en su cuenta personal de Instagram, donde se han publicado unas palabras que el propio Antonio dejó escritas: «He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa. D.E.P», escribió el pintor e intérprete, conocido por sus colaboraciones en series como «La que se avecina» (2016), «El ministerio del tiempo» (2016), «Aída» (2012) o «Arrayán» (2010). Noticias relacionadas Fallece a los 34 años el actor y modelo Antonio Ibáñez La publicación póstuma se ha llenado rápidamente de mensajes de amigos y compañeros de profesión lamentando su pérdida y despidiéndose con un último texto. «¡Qué rabia! Parece que los malos no se van nunca y tú te vas muy pronto La última vez que te vi estabas muy bien. Me quedo con ese recuerdo ¡Qué injusto!», escribía Nacho Guerreros, actor de «La que se avecina». «Te echaremos mucho de menos Antonio. Tu alma es pura y generosa y sigue aún aquí con nosotros. Te llevaremos siempre en el corazón», comentó por su parte el grupo Maldita Nerea. Nacido en Granada en 1987, el actor y modelo estaba licenciado en Bellas Artes. Comenzó sus estudios de interpretación en 2005 y fue miembro de la compañía de danza Dánzate. En 2011 se trasladó a Madrid, donde colaboró en series como «Aída», «El ministerio del tiempo» y «La que se avecina». Fue también el actor principal de la película «Chicas paranoicas» (2015), dirigida por Helena Montesinos.