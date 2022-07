La agencia de representación y management de Maluma en España, Walter Kolm Entertainment y con base en Madrid, ha confirmado este martes a este periódico que el concierto de Maluma en Palma previsto para este domingo 17 en la plaza de toros «está cancelado», tal y como informó este martes en primicia 'Ultima Hora'.

Según narraron desde esta oficina, el recital de la estrella de la música latina se canceló «hace varias semanas». Tras saber que no se iba a realizar, la página web oficial del artista eliminó de manera «inmediata» la fecha de este recital en la plaza de toros de Palma, previsto para este domingo 17 de julio. No ocurrió lo mismo en otro portal, www.malumamallorca.es, donde se han seguido vendiendo entradas. De hecho, esta página web sigue activa, aunque no ofrece datos de la promotora que ha organizado el concierto y tampoco figura una política legal y de cookies de la misma, algo habitual en portales oficiales destinadas a este tipo de actividades.

Por otra parte, desde Walter Kolm Entertainment han asegurado que la responsabilidad de la cancelación del concierto de Maluma en Palma es «exclusivamente de la promotora que lo organiza y de la tiquetera que vendía las entradas», que es Festicket. En este sentido, el nombre de la empresa que está detrás del recital en Ciutat del artista colombiano es «Creaductions S.L.», siempre según su agencia de management en España, y que tiene su sede en Barcelona. Este diario intentó contactar con esta empresa vía telefónica pero el número ya no existe. Tampoco se aprecia mucha actividad de esta promotora desde el año 2017, según se desprende de sus redes sociales.

Otro aspecto llamativo es que las publicaciones en Facebook de la página Maluma Mallorca están colgadas desde la localidad de Pollença, hecho que ha llamado la atención de las personas que tienen su entrada comprada y que ahora se sienten «desamparadas y desesperadas». Asimismo, y a pesar de la publicación de la noticia de la cancelación y el supuesto fraude en la venta de entradas para el concierto de Maluma en la plaza de toros de Palma, la empresa promotora continúa sin dar la cara ni explicaciones al respecto.

Cabe recordar que el concierto tenía que celebrarse el 10 de julio de 2021, aunque poco después se conoció que no disponían de permiso para su realización, como publicó este diario, y pocos días después se aplazó hasta este domingo 17, fecha en la que tampoco se realizará.