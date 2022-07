Alcúdia, única parada de la gira de Nick Lowe, padrino del power pop, en España

A Nick Lowe (Surrey, 1949) no le afecta el paso del tiempo, su música envejece con dignidad, como un vino macerado en barrica. El autor de éxitos internacionales como Cruel to be kind; arquitecto del sonido de Elvis Costello, The Damned, Ry Cooder, Graham Parker o The Pretenders; y yerno de Johnny Cash (estuvo casado con Carlene Carter, hijastra del ‘hombre de negro’), será uno de los platos fuertes del 15 aniversario de la promotora Rudy Sessions. Su concierto, inicialmente previsto para junio de 2020, debió cancelarse por la pandemia, pero finalmente se llevará a cabo el próximo sábado 8 de octubre en el Auditori d’Alcúdia. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la página web www.ticketib.com.

Si tiramos de retrovisor nos encontramos con catorce discos de estudio, uno en directo y seis recopilatorios. Una ingente obra avala al músico británico, sin embargo el dato que revela definitivamente su trascendencia en el concierto internacional del pop es que ha sido objeto, ni más ni menos, de siete álbumes tributo. Ganados a pulso con himnos como (What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding?, popularizada en la voz de Elvis Costello –a quien produjo sus primeros cinco álbumes, considerados de lo mejor que ha publicado el marido de Diana Krall, que es mucho decir–; o The Beast in me, un tema que su suegro Johnny Cash le tomó prestado, y sobre el que pivotó su sonado regreso en acústico del año 1994. En su primera visita a la Isla, Lowe revisará su extensa trayectoria, curtida en el campo del power pop, la new wave y el punk rock. No obstante, será el intimismo de su actual etapa creativa –el sonido crooner– el formato que se encontrará el público mallorquín, que disfrutará de un concierto ‘one man band’ con él, su guitarra, su voz y su maestría. Maestría porque es un maestro, nadie con orejas puede ponerlo en duda.

Rumbo The impossible bird (1994) varió su rumbo musical, consagrándole como un artista maduro -sin un ápice de óxido-, con un enorme caudal melódico y una noción vitalista de las cosas. Inmerso en esta nueva faceta, más reflexiva e intimista, acorde a sus 70 años, Lowe recalará en Alcúdia.

Con su pelo plateado y aspecto de caballero conservador británico, al que el paso del tiempo le concede el título de ‘clásico’.