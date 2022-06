Izal, Editors, The Parrots y astros de la electrónica cierran el primer día del Mallorca Live

Después del éxtasis que ha supuesto la actuación de C. Tangana, uno de los cabezas de cartel del Mallorca Live Festival 2022 de este viernes en el antiguo Aquapark de Calvià, seguidamente ha sido el turno de una de las bandas españolas con más tirón de los últimos años, Izal. El conjunto ha pisado con fuerza el escenario principal del evento, donde ha presentado las canciones de su última referencia discográfica, Hogar, que se colocó en su lanzamiento en los primeros puestos de las listas de ventas. Temas como Meiuqèr o Fotografías no han faltado en este cóctel de pop rock patrio con estribillos adictivos y melodías muy pegadizas.

Poco antes de la actuación de Izal, en el Escenario 2 -hay un total de cinco-, el público ha disfrutado con el repertorio de Editors, grupo británico de rock alternativo que irrumpió en 2005 desde la ciudad inglesa de Birmingham con su celebrado debut, The Back Room, y que cuenta en su haber con siete álbumes, y el pasado 7 de junio publicó su nuevo sencillo y adelanto de su próximo LP, Karma Climb.

No muy lejos de allí, en el Escenario 3, el conjunto The Parrots ha iniciado su concierto, un escenario que después acogería a nombres de música electrónica como Jamie XX o Bradley Zero, que cerraron la velada junto a otros artistas como Delaporte, en el Escenario 3, o la mallorquina Aina Losange en el Escenario 5. Este sábado será el turno de una de las propuestas más atractivas del Mallorca Live Festival, Christina Aguilera, cabeza de un cartel que incluirá también a Franz Ferdinand, Cut Copy, Supergrass, Bay Waves o Jeff Mills, entre muchos otros.