El trío mallorquín Go Cactus -formado por los hermanos Pau y Joan Gual y su primo, Joan Amengual- han sido uno de los primeros grupos en arrancar la primera jornada del Mallorca Live Festival que este año por fin recupera todo su esplendor en su sede, el Antiguo Aquapark de Calvià.

La banda de garage surf ha presentado temas de su debut de larga duración, We Have Wasted the Chance But We Are Fine en una actuación muy cercana con el numeroso público.

Después de ellos, a las 20.30 horas, en el mismo escenario número 1 Estrella Damm aterrizará Rigoberta Bandini y, a las 22.15, el gran cabeza de cartel: C. Tangana.