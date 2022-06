Arranca el Mallorca Live Festival 2022

Los amantes de la música en directo han tenido que aguardar dos años, pero la espera por fin ha terminado. Hace escasos minutos ha dado inicio este viernes en el antiguo Aquapark de Calvià el Mallorca Live Festival 2022, que en esta ocasión regresa con una jornada más -tres días, hasta este domingo 26- y un potente cartel con grandes nombres de la escena nacional e internacional. C. Tangana, Christina Aguilera y Muse son los principales cabezas de cartel, que en este viernes también incluye a Rigoberta Bandini, Izal, Goose, Alizzz, Editors, Kase O. Jazz Magnetism, Delaporte, Jamie XX o Bradley Zero, entre muchos otros, repartidos en cinco escenarios: Estrella Damm, Innside by Meliá, Ferry GNV, Tanqueray 0.0 y Happening!.

Los primeros acordes han empezado a sonar de la mano las bandas y artistas locales Go Cactus, Amulet, Vik.T o Grant Amant, entre muchos otros. Su música, al mismo tiempo, ha amenizado la llegada de los asistentes, que antes de entrar en el recinto debían validar su entrada y la pulsera cashless, el método de pago que se utiliza en el Mallorca Live Festival. Poco a poco, los asistentes se iban acercando a uno de los cinco escenarios para comenzar de la música, al mismo tiempo que otros han empezado la jornada tomando algo y disfrutando de la oferta gastronómica de este año, repartida en diferentes espacios y foodtrucks. Cabe recordar que la organización espera para este viernes, y para el resto de jornada, alrededor de 28.000 personas, una cifra con la que el Mallorca Live Festival espera batir su propio récord de asistencia.