Este viernes regresa por todo lo alto el Mallorca Live Festival, que celebrará su quinta edición del 24 al 26 de junio de 2022 en el Antiguo Aquapark de Calvià. Será la edición más internacional hasta la fecha, con una propuesta ecléctica y de calidad al margen de géneros, estilos musicales o procedencia geográfica que incluye a nombres de la talla de Muse, Christina Aguilera, C. Tangana, Editors, Franz Ferdinand, Justice, Supergrass, Metronomy, Izal, Cut Copy, The Blessed Madonna y Jeff Mills entre muchos otros.

El productor británico y miembro de la banda The XX, Jamie XX, se incorpora al cartel como sustituto de altura para Peggy Gou, que no podrá visitar Mallorca por motivos familiares, tal como ha explicado la DJ coreana. También se incorpora al festival el dúo artístico nacido en Francia pero con sede en Barcelona y propietario del sello Flyance Records KAS:ST para ocupar el lugar de Ela Minus, quien no podrá participar en el festival por motivos logísticos.

Horarios del viernes.

La primera jornada, el viernes 24 de junio, C. Tangana será el protagonista de la noche en el escenario 1 Estrella Damm, por el que también pasarán Go Cactus, Rigoberta Bandini, Izal y Goose. Editors y Kase O. Jazz Magnetism compartirán el escenario 2 INNSIDE by Meliá con Amulet, Shinova, Alizzz, Baiuca y Elyella y Delaporte pondrá el broche final al escenario 3 Ferry GNV. Bradley Zero cerrará la primera jornada del escenario 4 Tanqueray dedicado a la electrónica, donde la música no parará de sonar desde la apertura de puertas con Max Cooper y Los dos, entre otros.

Según los organizadores, se esperan unos 28.000 asistentes por día y los más rezagados todavía disponen de varias opciones para hacerse con sus entradas. Cabe destacar que las personas empadronadas en Calvià tendrán un 30% de descuento en los abonos de dos y tres días, así como en las entradas generales; para aplicar el descuento deberán dirigirse al Departamento de Cultura del Ajuntament de Calvià con su DNI o padrón municipal.