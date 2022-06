Cut Copy, Metronomy y Justice, tres apuestas para bailar en el Mallorca Live

Es probable que Dan Whitford, alma mater de Cut Copy, no sospechará el impacto que tendrían sus canciones a orillas del siglo XXI, cuando comenzaba a producir en la intimidad de su habitación de Melbourne sus primeros temas. Hoy, sus sonidos frescos, caleidoscópicos y vivificantes convocan a multitudes en los festivales de mayor prestigio internacional. Su último trabajo lleva por título Freeze, Melt, lo presentarán en el marco del Mallorca Live Festival este sábado. Los australianos no serán los únicos abanderados de ese sonido que combina pop con sintetizador para mayor gloria de la pista de baile. Justice y Metronomy se sumarán al cartel del domingo.

En Freeze, Melt (2020), Cut Copy se propuso ampliar el alcance de sus canciones, los temas son más efectivos y digeribles que nunca, están claramente destinados a poner en órbita el cuerpo de quien los escucha, sonidos no por ello exentos de una melancolía acentuada por unos coros que recuerdan a los años sesenta, una constante en el repertorio de esta banda de las antípodas. Cuyas canciones tienen una mágica habilidad para evocar los momentos estelares de la adolescencia. Huelen a tardes en la playa viendo caer el sol; huelen a la noche del baile de graduación; huelen a ponche de fresa; huelen a exultante juventud... Auténticas joyas indies que invitan a colarse en los pasillos vacíos de la escuela para vivir una noche de borrachera y sueños adolescentes. Está claro que en el universo de Cut Copy el presente es importante, pero siempre observado como resultado de un pasado ensoñador y dorado.

Electrónica

Metronomy nació en 1998 como el proyecto personal de Joe Mount, un tipo aficionado a la electrónica vintage y músico de dormitorio. Sus primeros dos discos, Pip Paine (pay the 5000 pounds you owe) y Nights out no le llevaron demasiado lejos. En cambio, la publicación de su tercer trabajo, The english riviera, supuso un movimiento sísmico en la escena del pop de cámara y la electrónica hedonista. El reconocimiento no se hizo esperar y Metronomy se instaló entre esas bandas expertas en parir discos con aroma veraniego para todos aquellos que preferimos el invierno. En Calvià presentarán su séptimo disco Small World.

Justice es otra de las propuestas del domingo.

Con un pie en el dance y otro en el rock, el dúo francés será uno de los grandes animadores del Mallorca Live Festival. Un plato fuerte con ecos a Giorgio Moroder y Donna Summer; a sus admirados Beach Boys mezclados con bases electrónicas; y a unos Jackson 5 revisitados por un DJ de electro house. Así suenan nuestros protagonistas, uno de los mayores fenómenos musicales del siglo XXI electrónico. En el que Gaspard Augé y Xavier De Rosnay no han tenido otra ocupación que la de hacer bailar a las masas.

Metronomy tocará nuevos temas, el domingo, en el festival.

Conceptos

Desde sus inicios, el dúo –que toma su nombre de uno de los conceptos fundamentales de la República francesa– coqueteó con los grandes nombres de la industria musical, remezclando a figuras del pop como Britney Spears y ganando terreno en radios y clubes europeos con su innegable talento para la edición, el sampleo y los ritmos dance. Ahora, a este dúo híbrido entre el estadio y la discoteca, experto en combinar dance punk, electrónica y rockanrol, toca disfrutarlo en sa roqueta.