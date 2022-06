Urtain ha fracasado en la tarea de morir joven y dejar un bonito cadáver, una cita falsamente atribuida a James Dean, en realidad pronunciada por Humphrey Bogart. Pero hay derrotas que saben a victoria. Y es que, aun con canas y arrugas surcando el rostro, se está mejor en este valle de lágrimas que criando malvas. Julio Molina y sus muchachos lo saben y celebran la vida con una velada alejada de la salvaje incontinencia que les caracteriza. El solemne marco del Teatre Principal exige corrección y pulcritud. Al menos de inicio, según caigan las canciones veremos, no descarten que el lunes aquello parezca una taberna de Dodge City arrasada por una pandilla de cuatreros tocados por la luz cegadora del whiskey. Por cierto, aprovecharán para grabar su sexto álbum, en directo y rodeados de una pléyade de artistas invitados, será este domingo a partir de las 20.00. Apúrense, apenas quedan entradas.

Urtain son hacedores de canciones que tienen la extraña capacidad de convertirse en pequeñas joyas resilientes al paso del tiempo, y eso que no han transitado los ‘cuarenta criminales’. Ni falta que les hace. Claro que tampoco hacen reguetón, y hoy «si no estás en la onda te comes un colín». Pero su compilado de canciones que miran al rock desde diferentes monturas no pueden sino generar ganas de volver a ser escuchadas. Temas que nos recuerdan por qué la música es uno de los mayores canalizadores de euforia, felicidad, rabia y melancolía. Las de este quinteto destacan por su análisis poco convencional de los habituales tics: el amor y su ausencia, la nostalgia por lo irrecuperable y otras temáticas que nos conectan con el éxtasis y el tormento de la vida. Son canciones sencillas, pero viscerales y profundas, con guitarra, percusión y el lujo de contar con un vocalista que, sin ser Fran Sinatra, te llega hasta lo más profundo. De eso trata el rock. El Principal acogerá la grabación de su sexto álbum, será «un balance de nuestro trabajo hasta la fecha, con los temas que encajan mejor con los invitados, otros que sabemos que son importantes para el público y algunos que hacía mucho que no tocábamos», explica Molina. El marco seleccionado les ha motivado a vestir las canciones con «nuevos arreglos». También habrá espacio para la presentación de nuevo material, en este caso La Maquina del Tiempo, un corte grabado junto a Xisco Albeniz.

Entre la nómina de artistas invitados, que aloja a la flor y nata de la escena local, se filtra un nombre internacional, íntimo amigo de la banda, el argentino Ariel Rot, un nombre que sin duda da empaque a la cita. «Todos tenían muchas ganas de acompañarnos en este concierto tan especial, lo de Ariel es un poco la guinda del pastel, sabíamos que le apetecía mucho pero que su agenda es muy apretada, finalmente ha podido y sabemos que el publico va a disfrutar tanto como nosotros de tenerlo sobre el escenario». Guillermo Porcel, de La Granja; Monse Santandreu, de Los Malditos; Xisco Albéniz, de La Búsqueda; y Pep Álvarez, de Anegats, entre otros muchos, completan el elenco de invitados de esta velada que ha desbordado las previsiones de la propia banda, «no esperábamos una respuesta así, han comprado entradas por todas partes, en Mallorca, Madrid, Valencia, Burgos e incluso Londres». El concierto quedará registrado «de un tirón y en una sola toma, con músicos extras, sección de vientos, coros, percusión y un montaje de luces hecho a medida. Se grabará en vídeo para hacer un DVD junto a la edición del disco con entrevistas, testimonios de los participantes y con público, que es lo mas importante», concluye Molina.