El siete es el número «que me gusta mucho», confiesa Celia Velasco-Saorí a propósito de la publicación de su séptima novela, aunque no le diera demasiada suerte cuando estaba a punto de enviarla a imprenta a principios de 2020. Llegó la pandemia y lo truncó todo. Ahora, más de dos años después, por fin llega a las librerías Salir de las sombras, el relato de un hombre de buena familia y de la alta sociedad que se está buscando «a sí mismo» y a su «sexualidad». La autora presentará el libro mañana, a las 19.30, en la Fundació Sa Nostra de Palma (Concepció, 12).

La cuestión que plantea el libro, y que está «de rabiosa actualidad», según Velasco-Saorí, es «seguir con la vida que tienes marcada desde que naces y mantener la farsa, o liberarse y ser uno mismo a pesar de las consecuencias que pueda acarrear esa decisión». Para la autora, los personajes son como «ángeles de la guarda que me cuentan su historia» y así, poco a poco, fue hilvanando el relato que cuenta en Salir de las sombras. «El cambio social que hemos estado viviendo respecto a este tema ha hecho que la novela tenga mucha actualidad», sostiene. Porque todavía muchos hombres «se ven en esta encrucijada, ¿salir del armario o no? Hacerlo les puede dar felicidad, pero también supone romper con una familia que no siempre lo acepta, porque al final una o más personas acabarán heridas», avanza la escritora. Para trazar esta historia, la autora se puso en contacto con hombres en la situación, «igual o similar», a la del protagonista de su obra. «Cada uno de ellos me ha contado su experiencia personal y entre estas hay de todo: gente que cambia de vida y rompe con su mujer e hijos, otros que mantienen una farsa y tienen una doble vida, hay de todo», agrega. En el caso de la novela, el protagonista decide hablar con un sexólogo para que le ayude a tomar una decisión.

Sexo

El sexo repite como temática de una de sus novelas, «y no es algo intencionado», reconoce la autora, «el sexo es algo implícito en la vida de las personas, está ahí y juega un papel clave», afirma. Celia Velasco-Saorí se muestra «entusiasmada» con su regreso al panorama editorial, puesto que «durante la pandemia tuve un bloqueo total, no era capaz de escribir una línea». Ahora vuelve con «más fuerza» que nunca y, de hecho, ya está trabajando en el que será su próximo libro, «una biografía muy interesante, pero no puedo decir nada más...», concluye.