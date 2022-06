L’Ajuntament de Santa Margalida fa una aposta atrevida per fomentar la cultura i el patrimoni; i potenciar la identitat local a través d’un projecte artístic i cultural ambiciós. Amb la posada en marxa del projecte «Una volta per la història de Santa Margalida» s’ha donat continuïtat i potenciat el projecte iniciat l’any 2016 sota el nom 'Can Picafort: la nova Ítaca del Mediterrani'. Gràcies a això, s’ha revalorat turísticament tot el municipi i s’ha ampliat la seva oferta cultural i artística, única en tot Mallorca.

Aquesta iniciativa serveix per donar una nova imatge al poble, reforçar els vincles entre l’entorn i els seus residents, i oferir una alternativa cultural a tothom que arribi a Can Picafort. D’aquesta manera, s’ha convertit Can Picafort en el referent cultural de referència de la zona nord de l’illa i de la Badia d’Alcúdia en particular. Dit d’una altra manera, gràcies a aquest projecte, Can Picafort s’ha convertit en la destinació turística més important a Mallorca pel que fa a l’àmbit artístic i cultural i ha fet que tot el municipi de Santa Margalida hagi esdevingut en un enclavament cultural important en el món de l’art contemporani de les Illes Balears.

Per acabar, vull aprofitar aquest espai per convidar a tots els veïnats de Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra de Marina, a tots els mallorquins i a tots els turistes que ens visiten a gaudir del nostre municipi a través de l’art i de la nostra oferta cultural i patrimonial. Projectes com aquest, ens ajuden a convertir-nos en un espai de referència cultural en la nostra illa.

(*)

Joan Monjo

Batle de l’Ajuntament de Santa Margalida