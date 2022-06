La cantante estadounidense Julee Cruise, voz de la canción principal de la serie "Twin Peaks", ha muerto a los 65 años, anunció en Facebook su marido, Edward Grinnan. "Julee dejó este reino en sus propios términos. Sin arrepentimientos. Ahora está en paz", declaró Grinnan. Reveló, además, que la vida de Cruise se fue apagando mientras escuchaba su propia canción "Roam" (Deambular). "Ahora ella deambulará para siempre. Descansa en paz, mi amor", terminó Grinnan. El marido de la cantante no explicó cuál fue la causa de la muerte, aunque hace cuatro años anunció que tenía lupus, una enfermedad autoinmune.

La canción más conocida de la cantante era "Falling", el tema principal de la serie de los años 90 "Twin Peaks", en la que un agente del FBI es enviado a un pueblo ficticio del estado de Washington para investigar el asesinato de una estudiante. La serie fue creada por el director de cine y productor de música David Lynch, quien escribió la letra de la canción que cantó Cruise con su característica y seductora voz. La melodía "Falling" alcanzó un gran éxito en Estados Unidos y Europa, llegó a ser número siete en Reino Unido y arrasó también en Australia. Nacida en la localidad rural de Creston (Iowa) en 1956, Cruise puso voz a cuatro álbumes: "Floating into the Night", publicado en 1989 y en el que se incluyó el tema principal de "Twin Peaks", "The Voice of Love" (1993), "The Art of Being a Girl" (2002) y, por último, "My Secret Life" (2011).