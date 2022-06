«Hay muchas espinas clavadas dentro de una familia. Y para sacarlas, hay que hablar de ellas, exponerlas». Lo afirma Carme Galmés (Manacor, 1976), que este jueves, a las 20.30 horas, estrena en casa, en MulticinesManacor, su ópera prima: Somni. Se trata de un cortometraje que surgió a raíz del taller La cuina del guionista que impartió el cineasta Michel Gaztambide y que Cinemaclub 39 Escalons organiza cada dos veranos en colaboración con el Departament de Cultura del Ajuntament de Manacor y de la Institució Pública Antoni M. Alcover.

Galmés, arquitecta y sin ninguna formación académica como cineasta, decidió extraer esas espinas y hablar, o más bien sugerir, una historia que entremezcla realidad y ficción protagonizada por dos hermanas de su padre que fallecieron a muy corta edad. El relato, pues, muestra a dos niñas que juegan por las ruinas de una escuela rural, situada en la zona de Manacor, mientras su hermano duerme. «Al principio no tenía intención de hacer el taller, pues yo estaba en la parte de la organización como integrante de 39 Escalons, pero al final me animé. El proyecto final consistía en desarrollar un guion y Gaztambide seleccionaba tres para llevarlos a cabo entre nosotros. Mi corto fue uno de los elegidos y lo rodamos entre todos. Me costó mucho tomar la decisión, pero al final decidí hacerlo sobre mi familia, sobre estas dos tías mías», detalla Galmés.

Un fotograma de ‘Somni’.

En la cinta aparecen dos construcciones: la escuela, que fue uno de los primeros colegios mixtos unitarios construidos en la Isla por el arquitecto Guillem Forteza, y una casa familiar de campo. En este sentido, la autora lamenta que «las casas rurales de campo cada vez son menos vírgenes; entiendo que hay que reformarlas y adaptarlas a los tiempos que vivimos, pero hay que respetar también su naturaleza». El filme fue seleccionado para participar en la última edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), que tuvo lugar el pasado mes de octubre. Ahora, por fin, se estrena en casa.