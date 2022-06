El Casal Solleric ha hecho públicos los proyectos escogidos por un jurado para acometer los proyectos de creación de 2022, que serán 'Güelcome', de Colectiu Güilis, y 'The rage we have long lived with', de El Palomar, así como el proyecto de investigación que ha recaído en 'La bussejadora', de Laia Ventayol. También se han elegido tres proyectos de mediación: 'Back4the future', de la Fundación Save the Med; 'La performance com a punt de partida', de la asociación La Lioparda; y 'Dona-li colors a Son Gotleu. Art mural com a mediador de diàlegs comunitaris', de Rosa del Barco, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

'Güelcome', de Colectiu Güilis, es una intervención artística en el espacio público mediante artes visuales y performance que busca reflexionar sobre la transformación de Palma a causa del modelo turístico. 'The Rage We Have Long Lived With', de El Palomar, se llevará a cabo en los talleres de la Fundació Miró Mallorca. Es una investigación de puntos de conexión y tensión entre los lenguajes artísticos y las metodologías de los activismos LGTBIQ. En 'La bussejadora', Laia Ventayol García investiga a la comunidad 'haenyeo' y sus mujeres buceadoras de la isla Jeju, en Corea del Sur, algunas de ellas octogenarias, que mantienen la tradición del buceo. Analiza sus tradiciones y rituales, así como su aportación feminista y contra la invasión japonesa. Entre los proyectos de mediación elegidos, 'Back4thefuture' es una tela de Carles God, inspirada en el colectivo Mesoamerica Resists, del Beehive Collective, que servirá como elemento gráfico para acercar al público la riqueza de los ecosistemas marinos, las amenazas y las estrategias para su regeneración, labores a las que se dedica Save the Med. 'La performance com a punt de partida', de la asociación La Lioparda, en colaboración con la Unitat Comunitària de Rehabilitación Serralta, es un proyecto de mediación artística para los usuarios de ese centro, apoyado en la performance. 'Dona-li colors a Son Gotleu II. Art mural com a mediador de diààlegs comunitaris', de Rosa del Barco, es un proyecto artístico, educativo y social presentado por Del Barco y Victòria Garcia Masdeu y Karl Font Strowger, para mejorar la plaza Orson Welles por medio del arte.