Más de 50 productores internacionales de cine documental se han reunido en Mallorca con motivo de la segunda sesión anual del programa Eurodoc, celebrado con el apoyo de la Fundación Mallorca Turisme y la Mallorca Film Commission. Según ha informado el departamento de Transición, Turismo y Deporte del Consell, Eurodoc es una de las principales formaciones en Europa en el ámbito cinematográfico, creada hace más de 20 años, y está dirigida a productores que deseen fortalecer el potencial internacional de sus proyectos documentales desde la fase de desarrollo. La formación reúne a productores de diferentes países con el objetivo de promover las coproducciones internacionales. Los participantes realizan cada año tres residencias de una semana de duración en tres países distintos de Europa para fortalecer y mejorar la producción cinematográfica local, proporcionando una oportunidad a los productores del país anfitrión para crear conexiones con profesionales de todo el mundo. De esta manera, gracias a la organización de la formación en la isla, 12 productores y directores de Baleares y de otras regiones del país, así como de otras islas europeas, han tenido la posibilidad de asistir a un taller intensivo de seis días centrado en el desarrollo de sus proyectos documentales junto con expertos internacionales que ejercen de tutores.

Los participantes locales seleccionados han sido Irene M. Borrego, con su proyecto 'I Am Bach'; Carlota Bujosa, con '¿Es usted secuestrable?'; Mariona Guiu, con su proyecto 'Turtle Time', y Virginia Díaz y Víctor Luengo, con 'Homeland Security'. Otros proyectos europeos que han sido seleccionados son, 'Madre Madonne', 'Mysteries' o 'The Last Lesson'. Aparte del trabajo desarrollado en las tutorías grupales, los participantes han podido asistir a dos masterclass; dos casos de estudio, reuniones one-to-one con analistas y productores, así como sesiones informativas sobre las oportunidades de producción y financiamiento en 18 países de tres continentes y un bistro de coproducción.

Todas estas sesiones paralelas están enfocadas a inspirar y promover la coproducción internacional entre los participantes. El director de la Mallorca Film Commission, Pedro Barbadillo, inauguró Eurodoc con una charla informativa sobre incentivos y ayudas para el desarrollo y la producción de proyectos audiovisuales en la isla. La técnica de la Fundación Mallorca Turisme Diana de la Cuadra presentó el 'Green Film Shooting Plan' y las iniciativas de rodaje sostenible, financiadas con los fondos europeos Next Generation, al que la Fundación apoyará en los próximos dos años. Los asistentes también realizaron una visita a diferentes localizaciones de la isla y de Palma, para poder conocer sus características de cara a posibles producciones futuras en Mallorca.