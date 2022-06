El ICIB publica la resolución de ayudas al cine tras meses de retraso

El Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) publicó el viernes la resolución definitiva de su convocatoria de ayudas al cine de 2021 tras varios meses de retraso en los que se han debido corregir errores y publicar hasta dos resoluciones provisionales que han desesperado al sector audiovisual de las Islas. La subvención, que suma un total de 800.000 euros (aumentando en 200.000 la partida con respecto a años anteriores), es la más importante que recibe el sector y se trata de una de las más esperadas, por lo que los retrasos y errores que han acompañado estos meses a esta convocatoria no han sido bien recibidos por la industria que se ha visto «paralizada» casi dos años, como señala Kiko Domínguez, presidente de APAIB (Associació de Productors Audiovisuals de les Illes Balears).

Los antecedentes son los siguientes: estas ayudas acostumbran a salir en verano, no obstante la del año anterior, cuya resolución se publicó el viernes, no se convocó hasta diciembre. En su primera resolución provisional se detectaron varios errores en las puntuaciones de los proyectos y, tras las alegaciones presentadas, se procedió a la corrección.

Denuncia

Fue entonces cuando algunos representantes del sector, como el propio Domínguez, o Guillem Miró, presidente de ACIB (Associació de Cineastes de les Illes Balears) denunciaron no solo los fallos, sino la aparición de «productoras paracaidistas», tal y como describieron a Scandinavian Healthcenter S. L., una empresa que se autodenomina de «turismo sanitario» aunque en el Registro Mercantil aparecen como productora audiovisual.

En esa primera resolución, Scandinavian aparecía como beneficiaria de una cuantía de 135.000 euros por su proyecto Balazos y palomitas, mientras que en la resolución definitiva publicada el viernes han sido excluidos tras los cambios en su puntuación por los errores subsanados. Scandinavian, no obstante, sí mantiene una cuantía de 24.259 euros por un cortometraje, Mañana sí que sí.

El proyecto que recibe la máxima puntuación en largometraje es el mismo, Un paseo por el Borne, con 160.000 euros; el segundo es Mario, con 126.000, beneficiados tras la corrección; y el tercero, que agota el crédito, es Incestum, con 14.000 euros. En la modalidad de documentales, la Perifèrica se lleva el primer puesto con 72.000 euros; Cinètica logra 80.000 euros; Paleàrtica Films 77.608 euros; y Audicam Rent obtiene un total de 20.392 euros.

En cortometrajes de ficción, la modalidad C, la cinta Temporada Baixa, de Bastera Films, suma 17.000 euros; La nau, de Ana Inés Fernández obtiene 25.000; Humormatic 2022, de Pau Escribano, asciende a 25.000 y La farsa, de Ana Inés Fernández, logra 8.741 euros. Por último, en la modalidad D, destinada a cortos documentales, Batera Films repite con Aigües mortes con 50.000 euros; Mòpies de Espaitemps también logra 50.000; y Dorothea on the Rocks, d e Mom Works, también logra 50.000 euros. Así pues, se pone fin a un largo esperar esta convocatoria que, además, «había paralizado la de este 2022 porque no había salido la de 2021 y que debía haber sido publicada en marzo», lamenta Domínguez.

Si bien se espera como agua de mayo esta ayuda para la producción audiovisual en las Islas, tanto APAIB como ACIB denuncian el funcionamiento del ICIB e instan a «una renovación de arriba a abjo de esta institución» porque «no solo no funciona, sino que es un obstáculo» y algunos como Guillem Miró, son más contundentes: «No conocen el sector en el ICIB. La gente que lo lleva sabe de cine lo que yo de hípica», denuncia.