Whole Lotta Band recupera el rock temperamental de Led Zeppelin

Daniel Magaña, Juan José Amengual, José Palomino y Patricio Assef son Whole Lotta Band, un cuarteto mallorquín que empezó su andadura en 2011 apegado al repertorio inmortal de Led Zeppelin, la banda que cambió el curso del rock en los 70. Con una puesta en escena impecable y un show explosivo que supera las dos horas de duración, el cuarteto recuperará este viernes los clásicos de Robert Plant, Jimmy Page y compañía en la sala Es Gremi de Palma, a partir de las 20.30h.

Con la obsesión de transformarse en la mejor banda tributo a Led Zeppelin, Whole Lotta Band ha consumado con éxito giras por la península. Fogueando sus versiones y solidificando su directo, colgaron el cartel de «no no hay entradas» en ciudades como Bilbao, Barcelona, A Coruña y Vigo. El secreto de su propuesta radica en su puesta en escena, en la que intentan emular lo que era un concierto de Led Zeppelin en los setenta, incluso llevan sus mismos instrumentos: guitarra de dos mástiles, mandolina y una batería de color naranja como la que usaban los originales. Otro de los puntales de su propuesta es el sonido, que consiguen llevar de la década de los setenta a cotas más actuales, confiriendo una prestancia muy poderosa y actual.

El auge de las bandas de covers está causando furor, un fenómeno del que en medida de lo posible Whole Lotta Band pretende desmarcase. Los mallorquines no se consideran un conjunto tributo al uso, van un paso más allá en la confección de lo que sería un show de Led Zeppelin del siglo XXI. En Es Gremi desplegarán toda la magia de los años setenta aupados a éxitos como 'Stairway to heaven', 'Rock and roll' y 'Kashmir', entre muchos otros.