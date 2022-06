Pasión por el teatro

La escritura ha estado siempre presente en la vida de Victòria Cerdà. Desde muy pequeña, su pasión por las letras la ha llevado a escribir todo tipo de piezas. Sin embargo, fue con solo ocho años, al empezar a hacer teatro, cuando descubrió lo que verdaderamente le robaba el corazón. Desde entonces, combina sus dos aficiones escribiendo guiones y dando rienda suelta a su prolífera imaginación. Este viernes, con apenas 17 años, esta binissalamera, Victòria estrena su primera obra, enteramente escrita y dirigida por ella misma. Hay nervios, tensión, pero, sobre todo, mucha ilusión ante la tremenda expectación que ha suscitado ‘Mans de Sang’.

Estudiante de primero de bachillerato de Humanidades, alterna sus estudios con un hobby creciente que se ha convertido ya en su pasión, según confiesa. Comenzó a escribir el guion de ‘Mans de Sang’ en septiembre y en enero se lo enseñó a su profesor de teatro, Miquel Àngel Moyà. «Me daba pena quedármelo solo para mí sin que nadie lo leyera», dice ella. Y menos mal. Moyà supo, desde el momento en que la ojeó, que tenía entre las manos una muy buena historia, que se merecía ser representada sobre los escenarios. Desde marzo, los alumnos del grupo del taller escuela XamoXamo, del que forma parte Victòria, se la hicieron suya. Los dieciséis chicos y chicas han corrido con toda la producción de la obra, dirigidos por la escritora. Llevan cuatro intensos meses trabajando duro para hacer realidad la historia y ofrecer al público un espectáculo en mayúsculas.

’Mans de Sang’

La obra que llevarán a los escenarios transcurre entre los años 80 y 90. Comienza con la visita al psicólogo de Biel González, que interpreta a Joan Garcia, periodista de Ultima Hora. Al finalizar la sesión recibirá una llamada para cubrir una misteriosa noticia: han encontrado muerta a una joven en el bar de copas ‘Baile Baile’. A raíz de ahí dará comienzo la trama, plagada de intrigas policiales e indagaciones periodísticas. La trama trepidante se potenciará, además, mediante una cuidada escenografía, música en directo, 14 actores y actrices y un técnico de sonido. Lo más difícil para Victoria ha sido dirigir al equipo, al ser también sus amigos: «El profesor siempre tiene más autoridad. A veces es difícil entre amigos ponerse al frente y mandar», reconoce. Precisamente, ese trabajo «por completo en manos de los alumnos» es lo que destaca su más que satisfecho profesor Miquel Àngel Moyà. «Es un gusto ver a los chicos tan implicados desde el minuto cero. Me lo he pasado pipa viendo cómo llevaban toda la obra ellos solos. Cuando ves esta iniciativa uno no puede hacer más que sentirse orgulloso».

Miquel Àngel Moyà y Victòria Cerdà.

El estreno ha suscitado una enorme expectación en el pueblo. Se representará el viernes, 3 de junio, a las 20:30h y el domingo 5 a las 19h en el Teatre de Binissalem. Tantos años dedicados al teatro y la escritura han dado sus frutos. Victòria ya ganó un concurso, mediante el que el Teatre Principal representó uno de sus guiones. Ahora se lanza a la piscina como directora y guionista. Muy centrada en los estudios, tiene claro el futuro hacia el que se quiere encaminar: «Me gustaría ser guionista. Quizá de películas y series». Esta joven binissalamera despunta y apunta maneras. Quizá esto sea el inicio de la carrera de esta joven promesa mallorquina.