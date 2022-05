René Mäkelä, el pintor mallorquín que enamora a figuras de la talla de Madonna y a estrellas del deporte nacional e internacional, como el futbolista Antoine Griezmann, ha puesto sus pinceles al servicio de la sostenibilidad. Y es que el artista, conocido por su refrescante y descarado estilo, se suma a la lucha contra la carbonización apoyando el proyecto multidisciplinar eMallorca Experience Week, que se celebra del 30 de mayo al 5 de junio en Inca con el propósito de fomentar la movilidad sostenible e impulsar el respeto por el medio ambiente. En esta ocasión, Mäkelä ha elaborado una obra muy característica y una serie de láminas que se entregarán como obsequio a los participantes de esta tercera edición.

¿Qué nos puede contar de esta obra que ha confeccionado para la eMallorca Eperience Week?

—Es una interpretación del logo eMallorca Experience Week. Un acrílico sobre lienzo donde he empleado una gama cromática muy específica para representar mi percepción y mi visión de la naturaleza y su entorno.

¿En qué consistió el proceso creativo?

—He empleado la técnica del gripping y colores flúor. Mi propósito ha sido dejar plasmada la potencia y la autonomía de los coches eléctricos. Los colores flúor representan la fuerza de estos vehículos, mientras que los tonos más suaves como los verdes, azules y naranjas simbolizan los diferentes elementos que conforman la naturaleza, consiguiendo así una unión entre movilidad sostenible y arte.

¿Cómo se desarrolla su recorrido creativo o artístico antes de dar comienzo una obra?

—Siempre dependerá del objetivo, del efecto que quiero transmitir. También depende del tema a tratar, me inspiro de una manera u otra. En el caso de la interpretación de este logo he querido plasmar la explosión de la naturaleza como principal eje de acción artística.

¿Qué le parece eMallorca Experience Week?

—Nos encontramos en un momento de cambio donde la sociedad, la Administración pública y empresas nos hemos dado cuenta de la urgencia de cuidar el planeta, la sostenibilidad y la eficiencia. eMallorca Experience Week se consolida en esta tercera edición como un proyecto imprescindible para el tejido de la automoción y del sector empresarial en general. Asimismo, es la punta de lanza para crear sinergias y colaboraciones relacionadas con la sostenibilidad.

Y usted, ¿qué acciones sostenibles lleva a cabo en su mundo?

—Aunque todavía queda mucho por hacer, diría que en el mundo del arte somos muchos los que nos fijamos en la composición de los materiales que empleamos, desde las pinturas a los materiales de los que están fabricados los pinceles, pasando por los aerosoles... Cuando pinto con spray, por ejemplo, siempre miro su composición y los requisitos necesarios para que no dañen la capa de ozono y que sean respetuosos con el medio ambiente. Esta corriente por la preocupación del medio ambiente empieza a ser masiva y el arte no iba a ser menos.

Participó en la pasada edición como embajador de una de las marcas de coche. ¿Qué le pareció aquella experiencia?

—La experiencia fue brutal. Realizamos una ruta por los lugares más emblemáticos de la Isla con un vehículo eléctrico espectacular donde pusimos a prueba su potencia. Además, se respiraba un ambiente muy ameno. La jornada fue muy divertida con su dosis exacta de adrenalina, siempre en un marco se seguridad. En esta edición colaboro de una forma diferente pero muy enriquecedora, ya que he tenido la oportunidad de dejar plasmado mi trabajo como pintor en un proyecto con un propósito claro, firme y de carácter sostenible.

¿Cuáles son sus proyectos futuros?

—Con Mäkelismos Brand y mis dos socios estamos inmersos en el mundo NFT. Hace dos semanas, en colaboración con una galería de arte de Los Ángeles, vendimos toda la colección en apenas horas. Se trata de la Calavera de Basquiat en versión Gold, Silver y White Edition. Ahora estamos preparando la siguiente serie con la misma galería. En esta ocasión hablamos de la colección Every Child Is An Artist. También ahora mismo en Madrid, en el complejo Warner Music estoy pintando unos murales y tenemos prevista una colaboración con el grupo Maná de Miami con los que vamos a crear una colección en moda, criptoarte y arte urbano.

Sigue mantenido su centro neurálgico de trabajo en la Isla. ¿Seguirá siendo así a largo plazo?

—Sí. Aunque por trabajo me veo obligado a viajar mucho, mi vida está centrada aquí. Además, Mallorca es un paraíso que debe ser conservado, de ahí a que proyectos como eMallorca Experience Week sean tan necesarios. Al mismo tiempo y a nivel artístico, la Isla es una musa de la que absorbo creatividad, conocimientos y paz.