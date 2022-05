Después de tres años de silencio discográfico, el compositor y guitarrista catalán Xarim Aresté (Flix, 1983) publica lo que es su quinto disco de estudio de su carrera: Ses entranyes. En este nuevo proyecto, Aresté pone el instinto y muestra sus entrañas por delante de todo y lo hace acompañado por una experimentada banda de jazz íntegramente mallorquina liderada por el trompetista Pep Garau, Ricard Sohn (piano, órgano y sintetizador), Enric Fuster (batería), Joan Garcías (contrabajo) y Tomeu Garcías (trombón).

El próximo 17 de junio, por tanto, presentará este nuevo disco en casa, en Can Lliro (Manacor). El concierto, que forma parte de la programación del festival Barnasants, arrancará a las 21.00 horas. El álbum se nutre de once canciones que han sido compuestas a guitarra y voz desde las tripas y no desde la mente, asegura Aresté. El artista explica que, desde el primer momento, renunció a tener ningún control sobre ellas y que, por ello, decidió grabar el disco en directo, sin ensayar con los músicos.

Conexión

Así pues, la calidad de la banda y la conexión entre sus integrantes con el proyecto harían que las primeras tomas fueran auténticas, sin tener demasiado tiempo para pensar lo que tenían que hacer, sino haciéndolo desde las entrañas y en tan solo un día y medio. Abre el disco Ple d’amor, un tema sobre el gobierno de las emociones, la naturaleza y el amor y donde empieza a florar la importancia que tienen la sabiduría de las entrañas en este álbum. Lo completan canciones que hablan sobre temas como la aceptación, el paisaje, la voz de la conciencia o el amor.