Miles de vinilos, cedés, libros, revistas y todo tipo de memorabilia musical engalanará los estands del Velòdrom Illes Balears, con motivo de la XX Fira Internacional del Disc a Mallorca. Un encuentro amenizado por una cuidada y representativa selección de bandas locales: Fundación Francisco Frankenstein, Los peligrosos Gentlemen, Jane Yo, Yoko Factor, Zulu Zulu, The Raters, Uncle Sal, Poomse, Sweet Poo Smell, Peligro!, The Capaces, The Distance, Talaiot, Magma, Main Line 10 y Crisix. Por su parte, la veterana banda de punk viguesa Killer Barbies, con la lasciva y carismática Silvia Superstar al frente, así como la banda catalana de trash metal Crisix, ocupan el escalafón más alto del cartel en esta cita que se llevará a cabo este fin de semana –del 20 al 22–.

Como cada año, la expectación que despierta la feria entre el público melómano se sostiene en la variedad y calidad de la oferta. En ese sentido, esta vigésima edición contará con más de cuarenta paradetes, procedentes de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, la Península y Mallorca. Un jugoso aliciente para el público, que podrá adquirir todo tipo de material relacionado con sus bandas favoritas, así como tomarse un respiro en una zona habilitada con food trucks. En opinión de Peter Terrassa, director de la Fira, «hemos subido considerablemente el nivel, este años hay una fuerte entrada de puestos de música electrónica, sin duda uno de los estilos que está tirando del carro del boom del vinilo. A parte tenemos nuevos estands con rarezas de rock que seguro impresionarán a los asistentes». Peter Terrassa, director de la Fira. Referentes Como sucede habitualmente, entre los artistas más solicitados vuelven a postularse los nombres de Led Zeppelin, AC/DC, Queen, The Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones, Elvis Presley, U2, Bruce Springsteen o The Smiths. Todo tipo de memorabilia musical relacionada con estos y otros referentes podrá adquirirse hasta que nos entre el gusanillo, momento de salir del recinto a picar algo en la zona de ‘avituallamiento’, que en esta edición incluye como novedad un dispensador de cerveza artesana Montseny (Vic), «una marca que ha apostado por nosotros y realizado una edición limitada de latas con el logo de la Fira». En cuanto al coste de acceso, existen diferentes rangos, del más económico (6 euros con CD) al bono de tres días de 23 euros, que incluye una bolsa de tela diseñada especialmente para la ocasión, más un vinilo y degustación de cerveza artesana. En esta entrega tan especial, la Fira ha querido rendir tributo a Pere Pla, el otrora líder de los míticos Furnish Time, recientemente fallecido. «Quien lo desee recibirá de regalo con la entrada el disco de Forats Negres». En cuanto a la programación musical, Terrassa confirma que tuvo «infinidad de peticiones» para inscribirse en el cartel. Aunque «suelen tener prioridad las bandas que presentan disco en formato físico, y todas las que están lo han editado recientemente o lo harán los próximos meses». Para el capo de la Fira, «el nivel en Mallorca es increíble, desde el lujazo de concierto de apertura a cargo de Fundación Francisco Frankenstein, hasta el último conjunto local que actúa, Main Line 10, son todos en su estilo unos grupazos», opina. En cuanto a otros nombres del cartel, Zulu Zulu, en la jornada inaugural, «vienen con nuevo material, son diferentes y fantásticos, apreciados por todos lados, y su puesta en escena es brutal». Por su parte, los gallegos Killer Barbies «siempre han representado ese punk rock de serie B con fuerte imagen y muy directos». En cuanto a los catalanes Crisix, banda que cierra las actuaciones del domingo, «es una de las bandas de metal más internacionales y en forma del estado».