Qué dibujante de cómic no soñaría con trabajar en Marvel. David Baldeón (Santander, 1976) no es una excepción y, en su caso, el sueño se hizo realidad. En Marvel ha dibujado a personajes como la nueva Nomad, las series Young Allies, X-Men Legacy, Nova, Web Warriors, Tsum Tsum o Monsters Unleashed. Ahora acaba de publicar el primer número de la serie limitada Ben Reilly: Spider-Man –que tendrá cinco entregas– y el volumen The Many Suits of Spider-Man. Presentará ambos libros este domingo, en la librería Metrópolis de Palma. A las 11.00 horas, se celebrará la presentación y la firma de ejemplares. Luego, a las 17.00, ofrecerá una charla y un taller.

Sobre el personaje protagonista del primer título, Ben Reilly, Baldeón aclara que «surgió en los años 90, cuando estaba muy de moda que los superhéroes fueran oscuros, radicales e incluso violentos». «De esta manera, a Marvel se le ocurrió que, para actualizar a Spider-Man y al bonachón de Peter Parker, se inventaron la historia de que tenía un clon creado por su enemigo Chacal. La idea era que a quien estaban siguiendo todos estos años no era el verdadero Spider-Man, sino su clon», detalla. Además, destaca que esta mini serie cuenta con el guion de J.M. DeMatteis, «una de las mayores leyendas de los cómics americanos». Respecto a lo que le enamora de Ben Reilly, el artista recuerda que «le conocí cuando nació, como lector». «Marvel es un mundo que enamora. Llegas por los pijamas y te quedas por los personajes porque la historia, de un modo u otro, te llega», afirma. «En el caso de los superhéroes, te cuentan una historia muy bombástica, con poderes y cosas más grandes que la vida, con personajes súper malvados pero, al final, lo que te cuentan es la historia de alguien que busca su lugar en el mundo», opina.

Reto En cuanto a The Many Suits of Spider-Man, el volumen surgió a raíz del reto Inktober 2021 que consiste en publicar en redes sociales un dibujo a tinta, cada día durante el mes de octubre. Así, el libro incluye 31 ilustraciones de los trajes de Spider-Man, un tema que le sugirieron sus propios seguidores. «Al principio solo tenía que ser un sketchbook, para llevar a convenciones y recopilar así el trabajo. Pero el proyecto fue creciendo y terminé por publicarlo con la editorial sevillana Dawn Entertainment con textos más teóricos. Llevamos a cabo una campaña de micromecenazgo para realizarlo», reconoce. Acerca del fenómeno Marvel, Baldeón asegura que «hemos pasado el punto de inflexión en el que ya no es una moda y es una presencia». Por otra parte, opina que «culturalmente hablando, creo que los monocultivos no son buenos. Me alegro de que esté ahí porque me lo paso pipa. Fue parte de mi infancia y juventud y ver ahora, en mi madurez, a los pequeños con las mochilas de Spider-Man me alegra mucho. Sin embargo, conviene que los creadores y los consumidores no beban solamente de una única fuente, porque se puede secar». Ahora, el dibujante está trabajando en algunos proyectos propios, algo que celebra. «Cuando trabajas para Marvel disfrutas porque has querido jugar siempre con esos juguetes, pero al fin y al cabo no son tus juguetes. Es hora de que cree los míos propios», concluye.