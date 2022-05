El dibujante de cómic David Baldeón (Santander, 1976), que ha dibujado para Marvel personajes como la nueva Nomad, las series Young Allies, X-Men Legacy, Nova, Web Warriors, Tsum Tsum o Monsters Unleashed, estará este sábado en la librería Metrópolis de Palma (Fra Lluis Jaume Vallespir, 21). El artista presentará y firmará ejemplares de sus dos últimos libros publicados: Ben Reilly: Spider-Man –que tendrá cinco entregas– y The Many Suits of Spider-Man. A las 11.00 horas, se celebrará la presentación y la firma de ejemplares. Luego, a las 17.00, ofrecerá una charla y un taller. Para esta última actividad es necesario la reserva previa, pues las plazas son limitadas.

Durante el evento, se podrán adquirir láminas de David Baldeón limitadas y numeradas. Pero además, quien asista con su disfraz de la Spider-family (desde Spider-Man hasta Spider-Gwen, pasando por Miles Morales), se llevará «un Spider-regalo»