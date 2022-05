Queda poco más de un mes para el regreso por todo lo alto de Mallorca Live Festival, que celebrará su quinta edición del 24 al 26 de junio de 2022 en el antiguo Aquapark de Calvià, La organización ha anunciado este jueves los horarios de las actuaciones en los principales escenarios del recinto así como el regreso de sus jornadas profesionales, Mallorca Live Pro.

Mallorca Live Festival 2022 será la edición más internacional hasta la fecha, con una propuesta de calidad al margen de géneros, estilos musicales o procedencia geográfica.

La primera jornada, el viernes 24 de junio, C. Tangana será el protagonista de la noche en el escenario 1 Estrella Damm, por el que también pasarán Go Cactus, Rigoberta Bandini, Izal y Goose.



Editors y Kase O. Jazz Magnetism compartirán el escenario 2 INNSIDE by Meliá con Amulet, Shinova, Alizzz, Baiuca y Elyella y Delaporte pondrá el broche final al escenario 3 Ferry GNV. Peggy Gou cerrará la primera jornada del escenario 4 Tanqueray dedicado a la electrónica, donde la música no parará de sonar desde la apertura de puertas con Max Cooper y Bradley Zero, entre otros.

El sábado 25 de junio será la noche para Christina Aguilera, reina del escenario 1 Estrella Damm, que también acogerá las actuaciones de Franz Ferdinand y Cut Copy. En el escenario 2 INNSIDE by Meliá, Supergrass pondrá la guinda a las guitarras de Club del Río y Rufus T. Firefly antes de dar paso a Trueno, Bronquio y Klik & Frik.



El talento emergente de Paco Moreno, Trashi y Baywaves, entre otros, tomará el escenario 3 Ferry GNV y «The Wizard» Jeff Mills pondrá la banda sonora a los últimos bailes del sábado desde el escenario 4 Tanqueray, donde también sonarán Red Axes, Monolink o Cobblestone Jazz.

El domingo 26 de junio, Muse cerrará a lo grande el escenario 1 Estrella Damm, tomando el relevo a Metronomy y Guitarricadelafuente. En el escenario 2 INNSIDE by Meliá, el cierre le corresponde a Justice tras Sen Senra, Milky Chance o Cupido y Mujeres, Parquesvr y Pahua, entre otros, pasarán por el escenario 3 Ferry GNV.

The Blessed Madonna pondrá su firma al final de Mallorca Live Festival desde el escenario 4 Tanqueray, el cual compartirá con Ben Ufo o Ela Minus.

Las entradas de día y abonos para el festival están disponibles desde 59€ más gastos de gestión en la web del festival www.mallorcalivemusic.com y en See Tickets, la ticketera oficial de Mallorca Live.

Vuelve Mallorca Live Pro

Artistas, managers, bookers, directores de festivales y demás profesionales de la industria musical internacional, nacional y local volverán a darse cita en el Mallorca Live PRO 22, las jornadas profesionales organizadas por Mallorca Live Festival que tendrán lugar los días 23 y 24 de junio en la Fundación Miró Mallorca.



En esta localización incomparable y acogedora situada cerca de Palma se sucederán una serie de showcases, sesiones de speedmeetings, charlas y debates en los cuales participarán más de 30 delegados internacionales y nacionales de México, Japón, Colombia, Hungría, Islandia, Inglaterra, Gales e Islandia, representando a festivales como Vive Latino, Sziget Festival, Rock al Parque, Festival Estereopicnic, Shambala Festival, Carnaval de Bahidora, Vida Festival, Cruïlla y Sound Isidro, así como a prestigiosas empresas como Live Nation, WME William Morris Endeavor, Grupo Pacha, Cobra Music Management o Yembe Agency, entre otros.



El evento cuenta con la colaboración y el apoyo de Institut d’Estudis Balearics y Fira B!, Acción Cultural Española (AC/E) y Fundació Miró Mallorca. Más información sobre la programación y el registro próximamente.